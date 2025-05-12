Прямое авиасообщение свяжет Беларусь и Вьетнам

Минск и Ханой заинтересованы развивать отношения. Об этом говорит активность контактов между нашими странами на всех уровнях. Вьетнам для нас - стратегический партнер, опорная точка для наращивания нашего экономического присутствия в Азии. Интерес cо стороны Вьетнама тоже высок. Нас связывает и торговля, и кооперация. Но рассчитываем на большее, предлагая новые инициативы.

Дружба, проверенная временем - это про Минск и Ханой без преувеличений и дипломатических экивоков. Нас многое связывало еще с советских времен, и теперь отношения на подъеме. Это работает и на поддержку друг друга на международной арене, и на плотные экономические контакты.

Белорусская говядина на рынке Вьетнама

На местном рынке уже есть наша техника (в том числе единственная в регионе сборка грузовых машин от Минского автомобильного завода), наши БЕЛАЗы (поставки возобновлены), шины, молочная продукция, вот-вот появится мясная. Минсельхозпрод уверен: нет смысла спорить, нужен нам вьетнамский рынок или нет. Чем больше рынков - тем меньше рисков остаться не у дел на случай очередного экономического шторма.

Иван Смильгинь, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Многие задают вопрос, выгодно или невыгодно будет поставлять говядину на рынок Вьетнама? Сегодня для нас самое главное, наверное, чтобы были двери открыты. Может, сегодня какие-то проблемы по цене, но через полгода скажут: мы хотим во Вьетнам, там стало очень выгодно, мы очень заинтересованы. Поэтому сегодня наша задача - открывать рынки, открывать эту дверь для поставки нашей качественной безопасной продукции".

Путь до Ханоя, конечно, неблизкий. Чтобы конкурировать, нужно снижать затраты, например, запуская совместные производства на местном рынке. Зона свободной торговли (она есть у Вьетнама и всего евразийского рынка) для нас нивелирует пошлины. Для техники это вообще спасение. Поскольку местный рынок ставит заградительные барьеры для импортеров. Машины совместной белорусско-вьетнамской сборки покупают пока только здесь. Но Вьетнам может стать для нас окном в большую Азию.

Вадим Садовский, директор представительства ОАО "МАЗ" во Вьетнаме:

"Для того чтобы выходить в регион Юго-Восточной Азии, так называемый Союз АСЕАН, в который входит более 10 стран, нам необходимо повышать уровень локализации и достичь показателя в 45 %. После чего мы получаем соответствующий сертификат, что товар произведен во Вьетнаме, и можем и имеем право поставлять технику с нулевой таможенной пошлиной, что повышает нашу конкурентоспособность"

Минск намерен продавать в Ханое и самого известного "Беларуса". Посол подтвердит: совместной сборке тракторов на вьетнамском рынке быть!

Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме: "У нас на текущий момент выбраны модели тракторов, их порядка трех, которые сейчас проходят техническую апробацию со стороны специалистов. О чем речь? Это тема локализации - то, что будет поступать из деталей из завода в Минске, то, что будут закупать вьетнамские партнеры с тем, чтобы трактор соответствовал тому высокому уровню качества, которым славится Минский тракторный завод".

В планах - собрать опытную партию тракторов. Для этого и площадка есть, а значит, не нужны солидные инвестиции. Это ускорит реализацию проекта. Впрочем, ускоряться партнеры готовы по всем направлениям - главное, разрешить принципиальные вопросы.

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