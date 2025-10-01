Ренессанс промышленности и многополярный мир - аналитик о значении ИННОПРОМ для Беларуси

1 октября в Минске завершается масштабный форум "ИННОПРОМ. Беларусь", собравший предприятия и гостей из многих стран. Экономический аналитик Георгий Гриц рассказал о значении такого события для белорусской экономики, глобальных трендах и перспективах технологического суверенитета.

По его словам, форум стал не просто витриной достижений, но и площадкой для стратегических договоренностей, которые помогут Беларуси занять достойное место в многополярном мире.

ИННОПРОМ в Минске - это возможность не только продемонстрировать свои разработки, но и изучить опыт соседей и потенциальных партнеров.

Форум подчеркивает глобальный сдвиг от монополярного мира к многополярному, с акцентом на ренессанс промышленности. Аналитик привел примеры: США, Европа отходит от сектора услуг к машиностроению и электронике.

"Минск стал таким эпицентром этого ренессанса промышленности в регионе, который сегодня говорит, что мы хотим занять достойное место на мировой арене", - подчеркнул он.

Экономический аналитик Георгий Гриц

Беларуси уже получается занять место на мировой арене, хоть и точечно, считает Григорий Гриц. Ключ для этого - технологический суверенитет, который больше не является монополией Запада. "Виновником" этого процесса стал Китай - страна не только предлагает альтернативные технологии, но и доминирует на рынках.

"Например, электронакопители для электронного транспорта - 70 % всего рынка занимает производитель Китая. Микроэлектроника: если говорить о том, что Тайвань - это часть Китая, то 90 % микропроцессоров производятся в КНР", - объяснил аналитик.

Санкции Запада после 2022 года, включая "беспредел" и возможные 500 % пошлины Трампа, лишь ускоряют этот тренд.