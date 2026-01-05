3.71 BYN
"Резкого роста не ожидается": Рогожник заявил о сохранении комфортных цен на газ для Беларуси
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Александр Рогожник рассказал о ходе реализации инфраструктурных и энергетических проектов между двумя странами, а также прокомментировал перспективы одного из самых амбициозных - высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).
Отвечая на вопрос о реализации проекта высокоскоростной магистрали, посол подтвердил, что работа ведется, однако проект требует тщательной подготовки.
"Это высокотехнологичный проект. Такой проект разрабатывается в первую очередь между Москвой и Санкт-Петербургом. Проект сам по себе очень непростой, и соглашение между двумя министерствами транспорта было подписано, подготовлено", - заявил Александр Рогожник.
Дипломат отметил, что сейчас идет глубокая проработка ключевых аспектов, от которых зависит реализация: "Сегодня обсуждается техническая и финансовая часть этого проекта с тем, чтобы он был, как любой проект, окупаем и интересен для людей", - пояснил посол.
Не дожидаясь запуска ВСМ, железнодорожное сообщение между столицами двух государства уже вышло на новый уровень комфорта и доступности. Посол подчеркнул эффективность совместной работы с ОАО "РЖД": "Я скажу одно, что сегодня с российскими железными дорогами у нас сложились очень хорошие отношения".
В качестве примера успеха он привел запуск с 15 декабря 2025 года 10-вагонной "Ласточки" на маршруте Минск-Москва, которая предлагает пассажирам отличное соотношение цены, времени и комфорта.
"Сегодня это очень комфортные тарифы для переезда между двумя столицами. Это чуть меньше 4 тыс. российских рублей за билет (примерно 145 белорусских рублей - прим. ред.). 7 часов пути, на мой взгляд, - замечательное время, которое позволяет приехать из центра столицы в центр другой столицы без пробок быстрее, чем на автомобиле. Это прекрасная работа", - оценил дипломат.
Отдельной темой, волнующей как промышленность, так и граждан, стала цена на природный газ. Александр Рогожник сообщил, что по итогам переговоров на уровне вице-премьеров с руководством "Газпрома" достигнуты важные договоренности, соглашение находится в стадии подписания.
Посол заверил, что новые условия сохранят для Беларуси комфортный и предсказуемый режим: "Я могу сказать сегодня одно, что те договоренности, которые Президентами были достигнуты, они не хуже, чем те условия, которые функционировали до 2026 года. Поэтому какого-то резкого роста тарифов, естественно, не ожидается".
