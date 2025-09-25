3.64 BYN
Рогожник раскрыл детали доклада Президенту Беларуси
Посол Беларуси в России Александр Рогожник рассказал, что Президенту Беларуси Александру Лукашенко он доложил о состоянии дел в вопросах сотрудничества с Российской Федерацией. Обсуждалось продвижение экспорта отечественной продукции и работа с крупными корпорациями, пишет БЕЛТА.
Речь в первую очередь шла о белорусском экспорте в Российскую Федерацию по различным товарным позициям. "Был обсужден целый комплекс вопросов по финансовой поддержке экспорта нашей страны с тем, чтобы мы не проседали в этой части", - сказал посол.
"Коснулись вопросов работы в нефтегазовой сфере с Россией, вопросов взаимодействия с крупными корпорациями в России. Такими, как Российские железные дороги, Аэрофлот, "Росатом", "Ростех". В этой связи нами предпринимаются действия, чтобы подписать соответствующее соглашения с этими корпорациями. Такие примеры уже есть. Готовится визит главы "Ростеха". Проект такой программы совместного сотрудничества подготовлен", - рассказал Александр Рогожник.