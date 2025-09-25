Рогожник раскрыл детали доклада Президенту Беларуси

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9006914f-557e-404c-b7f4-2e2113ad6c10/conversions/1024c224-053e-4d3a-bcd1-7a917e7416de-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9006914f-557e-404c-b7f4-2e2113ad6c10/conversions/1024c224-053e-4d3a-bcd1-7a917e7416de-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9006914f-557e-404c-b7f4-2e2113ad6c10/conversions/1024c224-053e-4d3a-bcd1-7a917e7416de-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9006914f-557e-404c-b7f4-2e2113ad6c10/conversions/1024c224-053e-4d3a-bcd1-7a917e7416de-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Посол Беларуси в России Александр Рогожник рассказал, что Президенту Беларуси Александру Лукашенко он доложил о состоянии дел в вопросах сотрудничества с Российской Федерацией. Обсуждалось продвижение экспорта отечественной продукции и работа с крупными корпорациями, пишет БЕЛТА.

Речь в первую очередь шла о белорусском экспорте в Российскую Федерацию по различным товарным позициям. "Был обсужден целый комплекс вопросов по финансовой поддержке экспорта нашей страны с тем, чтобы мы не проседали в этой части", - сказал посол.