Рост товарооборота на 17 % за 8 месяцев: посол рассказал о кооперации Беларуси и Казахстана

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Алексей Богданов в "Актуальном интервью" рассказал о динамичном развитии двустороннего сотрудничества двух стран, отметив значительный рост товарооборота и перспективы в различных отраслях.

По его словам, цифры подтверждают укрепление связей между странами. "За 8 месяцев текущего года у нас взаимный товарооборот вырос на 17 %. Причем растет как экспорт Беларуси в Казахстан, так и казахстанский в нашу страну. Наш экспорт увеличился на 15 %, казахстанский на 26 %. Даже у них динамика выше, но сальдо положительное в сторону Беларуси, причем очень значительное", - отметил посол. Он подчеркнул, что это традиционно связано с большим экспортом белорусских товаров.

Алексей Богданов:

Мы видим, что это только начало роста, поскольку очень интересные направления открываются в двустороннем сотрудничестве. Это касается и промышленности, особенно кооперационных проектов, и области сельского хозяйства. Кроме того, Казахстан активно развивает IT-технологии, создано новое министерство - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. И здесь нам тоже интересно посмотреть направления, которые развиваются".

Посол также рассказал о планах по расширению сотрудничества: "Мы понимаем, что развиваться еще есть куда. Сегодня ведутся переговоры о том, чтобы найти дополнительные сферы, которые могли бы заинтересовать. К примеру, мы сегодня стараемся нарастить объем поставок продовольствия в Казахстан. У нас здесь развита очень большая сеть фирменных магазинов".

Особое внимание он уделил совместным торговым проектам: "Недавно, по нашей договоренности, у нас была встреча в Алмате с собственником большой местной сети Magnum. Мы договорились о том, что создадим своеобразную коллаборацию между белорусскими продуктовыми магазинами и этой крупной сетью. И три недели назад объявили, что этому проекту дан старт. И мы с белорусскими товарами входим в их сеть, а они со своими товарами входят в нашу сеть. Это хорошая коллаборация. Местные товары будут на одной полке с нашими".