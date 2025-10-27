"Белорусский квартал" в Казахстане: посол Богданов заявил, что первые дома будут возводить в 2026-м

Беларусь и Казахстан усиливают сотрудничество. Это отражается не только на товарообороте. В Казахстане около 200 магазинов под брендом "Белорусские продукты", а также строится целый "Белорусский квартал". На какой стадии проект, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Алексей Богданов в "Актуальном интервью".

Как отметил посол, работа над "Белорусским кварталом" идет уже несколько лет. Сейчас вышли на финишный этап. "Проектная документация вся готова, заложены фундаменты, и в следующем году уже планируется возведение первых домов", - обозначил он.