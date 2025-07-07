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Рыженков подчеркнул, что Беларусь видит в БРИКС стратегическую платформу будущего
Взгляды всего мира прикованы к решениям саммита БРИКС. Участники объединения в эти дни сверяют часы в Рио-де-Жанейро.
Беларусь впервые участвует в форуме на высоком уровне в статусе партнера организации и готова работать и вместе строить многополярный и справедливый мир.
Для начала разберемся, что такое БРИКС. Прежде всего это диалоговая площадка. Самое главное условие участия в объединении - поддержка принципов и подходов. В БРИКС входят страны, чьи интересы совпадают в сферах политики, экономики и безопасности. В БРИКС, например, нет устава, в отличие от ШОС.
Иными словами, БРИКС - это неформальный клуб. Объединение включает 10 государств, в которых живет почти половина населения планеты, и на которые приходится более трети мировой экономики.
Плюс 12 стран - в качестве партнеров. Приглашенное государство - Саудовская Аравия. Кроме того, к диалогу в БРИКС проявляют интерес свыше 20 стран. Беларусь получила статус государства-партнера при объединении в начале года. И для нас саммит на высоком уровне - первый в истории.
По поручению Президента белорусскую делегацию возглавляет министр иностранных дел. В своем выступлении на расширенном заседании Максим Рыженков подчеркнул, что наша страна видит в БРИКС стратегическую платформу будущего.
Современные глобальные вызовы требуют от стран не только укрепления внутреннего потенциала, но и подлинно многостороннего подхода в международных делах. На 17-м саммите БРИКС согласованы ключевые инициативы по созданию Глобальной сети финансовой безопасности.
По мнению Максима Рыженкова, инициативы организации четко обозначили курс на построение финансовой архитектуры, основанной на суверенитете, взаимном доверии и технологической независимости. Официальный Минск поддерживает эти предложения. В повестке дня вопросы глобального сотрудничества в сферах здравоохранения, изменения климата, управления технологиями искусственного интеллекта. Диалог в БРИКС - это прежде всего о взаимовыгодном треке! В выигрыше каждая из сторон, считают эксперты.
Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия): "Для Беларуси стратегически важно углублять свое членство в БРИКС. Сейчас Минск сталкивается с агрессивными западными санкциями, которые затрудняют работу на внешних рынках - прежде всего из-за контроля США над долларовой системой и банковскими транзакциями. В такой ситуации развитие сотрудничества с БРИКС становится ключевым: это дает возможность выходить на международные рынки по нейтральным каналам, минуя американские долларовые механизмы. Для Беларуси это наиболее перспективный и адекватный путь развития внешнеэкономической деятельности. Беларусь - технологически развитая страна, и ее участие может быть ценным для БРИКС как с точки зрения компетенций, так и с точки зрения развития самой Беларуси как промышленного кластера. Я считаю, что представители страны, сохранившей серьезные инженерные и технические компетенции, способны внести вклад во многие обсуждения, в том числе по вопросам современных технологий".
На полях саммита наша делегация также провела переговоры с лидерами Кубы, Нигерии, с Министром при Офисе Премьер-министра Таиланда. Ряд двусторонних встреч с Министром иностранных дел Турции, руководством Бразильской национальной конфедерации промышленности и Федерации промышленности штата Рио-де-Жанейро. Точек соприкосновения много. Это хороший старт для нашей работы в рамках БРИКС и на двусторонних треках.