С 22 мая Нацбанк вносит коррективы в операции с банковскими платежными картами

С 22 мая операции с банковскими картами станут безопаснее. Национальный банк вносит коррективы в операции с банковскими платежными картами - конкретизированы вопросы утечки данных карточек, уточнен порядок блокировки и разблокировки платежных инструментов. Теперь банки обязаны выпускать карточки на физических носителях с чипом стандарта EMV - это дополнительная защита от мошенников.

"Мы обязываем банки предоставлять физическим лицам определенную информацию, которую раньше они не предоставляли. Эта информация касается сроков и формы направления уведомлений клиентам о том, что банк заблокировал их банковскую платежную карточку. Банк-эмитент может это сделать, если он увидит подозрительную активность. В банке в обязательном порядке должны объяснять клиентам, каким образом они могут использовать банковскую платежную карту или реквизиты. Также банк должен запрашивать разрешение клиента о том, что он будет его уведомлять, а клиент должен дать это согласие в независимости от того, платная ли это услуга".