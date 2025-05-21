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С 22 мая Нацбанк вносит коррективы в операции с банковскими платежными картами
В Беларуси с 22 мая совершенствуется защита банковских карт и расчетов безналом. Основная часть корректировок касается введения специальных мер по предотвращению и устранению последствий мошеннических действий с банковскими картами.
С 22 мая операции с банковскими картами станут безопаснее. Национальный банк вносит коррективы в операции с банковскими платежными картами - конкретизированы вопросы утечки данных карточек, уточнен порядок блокировки и разблокировки платежных инструментов. Теперь банки обязаны выпускать карточки на физических носителях с чипом стандарта EMV - это дополнительная защита от мошенников.
Теперь банки должны еще и обеспечивать возможность многофакторной аутентификации при операциях в интернете.
Ольга Антонович, начальник управления электронных платежных инструментов Нацбанка Беларуси:
"Мы обязываем банки предоставлять физическим лицам определенную информацию, которую раньше они не предоставляли. Эта информация касается сроков и формы направления уведомлений клиентам о том, что банк заблокировал их банковскую платежную карточку. Банк-эмитент может это сделать, если он увидит подозрительную активность. В банке в обязательном порядке должны объяснять клиентам, каким образом они могут использовать банковскую платежную карту или реквизиты. Также банк должен запрашивать разрешение клиента о том, что он будет его уведомлять, а клиент должен дать это согласие в независимости от того, платная ли это услуга".
Отметим, что эти изменения учитывают предложения граждан и банков. Это поспособствует повышению безопасности операций с банковскими картами.