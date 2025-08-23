Активные выходные - XI Республиканский турслет профсоюзов проходит на природе

Лучших представителей профсоюзов из разных организаций объединил республиканский турслет. Участники собрались, чтобы продемонстрировать личные таланты и умение работать в команде в разнообразных конкурсах и состязаниях. Это один из крупнейших профсоюзных марафонов в истории. Впервые участие в турслете принимают не только представители отраслевых профессиональных союзов, но региональных объединений и национального профцентра.

Спорт, единство и здоровый образ жизни. Свыше 750 человек из всех регионов объединил профсоюзный турслет. В оздоровительном комплексе "Высокий берег" 23 команды на протяжении 3 дней демонстрируют спортивную подготовку, кулинарные навыки и творческие способности. В программе пляжный волейбол, спортивное ориентирование, туристическая эстафета, стрельба из лука, фигурное вождение велосипеда. Новинка этого года - сапбординг (каждый может попробовать себя в технике водного туризма).