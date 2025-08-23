Маркевич пояснил, почему в информационном плане должна быть четкость

По мнению эксперта, особая роль именно журналистского и экспертного пула соотносится с простой истиной, что мысли и чаяния материализуются. "Трамп и Путин, и Лукашенко - это реальные политики. Поэтому для того чтобы ощутить реальную политику, очень важно, чтобы в информационном плане была четкость. (Информационная роль - она одна из ведущих). И когда какой-то эксперт либо представитель СМИ выступает и представляет то или иное государство, и говорит непрофессионально, говорит то, что нарушает общую стратегию, это, естественно, играет негативную роль для того, чтобы те усилия, которые уже осуществлены, и те усилия, которые будут еще сделаны, чтобы они не пошли впрок".