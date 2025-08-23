В Европе распространяются опасные вирусы, переносимые комарами

В ЕС сообщают о рекордном числе случаев заболеваний вирусами Западного Нила и чикунгуньи этим летом. На континенте зарегистрировано максимальное число случаев чикунгуньи за всю историю наблюдений - 27, а также 335 случаев вируса Западного Нила - самый высокий показатель за последние три года.

"Европа вступает в новую фазу, когда более длительная, более широко распространенная и более интенсивная передача заболеваний, переносимых комарами, становится новой нормой", - сообщили в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний.



Специалисты также предупреждают, что заболевания, переносимые комарами, могут стать эндемичными в Европе в результате изменения климата.