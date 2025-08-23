3.70 BYN
Маркевич: Звонок Трампа Лукашенко стал фактически мировой сенсацией
Белорусско-американские отношения выходят на новый виток. С таким мнением согласен завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич.
По словам эксперта, о том, что прозвучало во время звонка Трампа белорусскому Президенту, стало известно и сразу после звонка, и в ходе общения Александра Лукашенко с журналистами. "И это свидетельствует о том, что у нас большие перспективы есть и есть возможности. Но очень важно эти возможности реализовать и их на реальную почву, в реальные действия положить".
"В своем интервью и в общении с представителями белорусских средств массовой информации Президент подчеркнул, что сделаны первые шаги для примирения. Произошло сближение по линии Россия - Соединенные Штаты Америки, в том числе и по линии Беларусь - США мы тоже такое определенное сближение видим, учитывая тот телефонный разговор, который состоялся", - отметил Александр Маркевич.
"Второй момент, Трамп в общении с Россией отказался от языка ультиматума. Он берет паузу для того, чтобы очень серьезно проанализировать события, посмотреть и не навредить тому процессу, который уже продолжается. Третий момент, на который бы я хотел акцентировать внимание, это то, что Трамп берет паузу, но санкции в отношении России не вводит. Т.е. он подчеркивает, что Соединенные Штаты Америки готовы к активной конструктивной роли в урегулировании украинского кризиса", - отметил эксперт.