В НАТО не намерены направлять своих солдат в Украину
Гарантии безопасности для Киева все больше превращаются в сюр. До сих пор ни одна из заинтересованных стран не смогла даже четко представить, как они могут выглядеть. В НАТО и вовсе заявляют, что вопрос направления контингента в Украину даже не обсуждается.
Глава военного комитета альянса (Драгоне) в интервью газете Corriere della Sera отметил, что говорить о миротворческих контингентах пока преждевременно, поскольку эти темы - часть международной политики и переговоров с Москвой. По его словам, нет никакой определенности ни по штатам, ни по вооружению, ни по правилам применения силы.
Более того, сегодня даже нет понимания, есть ли желающие направить свои войска не только среди стран - членов НАТО, но и других государств, не входящих в военный блок.