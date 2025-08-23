В НАТО не намерены направлять своих солдат в Украину

Гарантии безопасности для Киева все больше превращаются в сюр. До сих пор ни одна из заинтересованных стран не смогла даже четко представить, как они могут выглядеть. В НАТО и вовсе заявляют, что вопрос направления контингента в Украину даже не обсуждается.

Глава военного комитета альянса (Драгоне) в интервью газете Corriere della Sera отметил, что говорить о миротворческих контингентах пока преждевременно, поскольку эти темы - часть международной политики и переговоров с Москвой. По его словам, нет никакой определенности ни по штатам, ни по вооружению, ни по правилам применения силы.

