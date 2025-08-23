Готовность Китая отправить миротворцев в Украину вызвало смешанную реакцию в Брюсселе

Китай выразил готовность направить своих военных в Украину в качестве миротворцев. Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на анонимных дипломатов ЕС, которые ссылаются на источники в правительственных кругах КНР. По этим данным, на такой шаг Пекин готов при условии, что "миротворческие силы будут действовать на основании мандата ООН".



В Брюсселе, сообщают СМИ, подобная перспектива вызвала смешанную реакцию. С одной стороны, участие Пекина в проекте размещения иностранных войск в Украине говорит в поддержку плана Европы.



С другой стороны, союзники Киева опасаются, что Китай будет заниматься в Украине сбором данных и в случае конфликта займет пророссийскую позицию. А этого европейские так называемые миротворцы допустить не желают.



Впрочем, в Пекине информацию не подтверждают.