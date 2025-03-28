Региональное сотрудничество Беларуси и России. С белорусским качеством и опытом в Новосибирске планируем строить метро. Об этом говорили сегодня на совете делового сотрудничества вице-премьер Виктор Каранкевич и губернатор Андрей Травников.

По итогам заседания подписаны новые контракты. Что мы будем поставлять в этот Сибирский регион и на какие проекты делаем ставку в ближайшее время?

Этот трамвай мы сделали для Новосибирска. Сейчас в парке их более семи десятков, 20 купили в прошлом году. А еще здесь и наши автобусы с автономным ходом. Готовы мы строить и метро. В третьем по численности населения городе России после Москвы и Санкт- Петербурга, а здесь около 1млн 700 тыс. человек, новые ветки, конечно, нужны. Об этом говорили сегодня с губернатором.

Город подготовил два конкурса. Первый конкурс на завершение строительства второго тоннеля существующего перегона Дзержинской линии. И вы знаете, что конкурс успешно выиграли белорусские проектировщики, что нас вдохновляет, потому что знаем, у наших партнеров хороший опыт в развитии метрополитена в Минске. Второй конкурс - на актуализацию генеральной схемы развития метро. Андрей Травников, губернатор Новосибирской области России

Но таких проектов точно станет больше. Все условия для эффективной промышленной кооперации Беларуси и России созданы.

Несмотря на удаленность Новосибирская область, для нас важный торговый партнер, скажет вице-премьер Виктор Каранкевич. В карьерах работает 250 наших БЕЛАЗов. В этом году будет на 20 больше. Партнеры предлагают открыть сервисный центр.

С Новосибирском мы подготовили новую программу сотрудничества на три года до 2027-го. За несколько месяцев планируют ее доработать и подписать на Форуме регионов Беларуси и России в июне в Нижнем Новгороде. Но уже и сегодня понятно, какие проекты станут топовыми в двусторонних отношениях.

Улицы Новосибирска ждут очередные ярмарки белорусских товаров. Им всегда отдают центральные площадки и там постоянно ажиотаж.

Покупают много и нашей техники. В планах обновить коммунальную. Сегодня подписаны новые контракты в подарок аграриям.