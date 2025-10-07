3.68 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
Гурулев: Чтобы догнать Россию в модернизации ядерного оружия, Штатам не хватит года
Устаревший арсенал ставит под угрозу лидерство США в ядерной гонке. Это данные аналитиков американского исследовательского центра. Чтобы догнать Россию в модернизации ядерного оружия, Штатам не хватит года. Об этом "Беларусь 1" заявил генерал-лейтенант армии России, депутат Госдумы Андрей Гурулев. По словам военачальника, даже несмотря на тяжелые времена, в начале нулевых годов Россия провела серьезную модернизацию, поэтому 80 % ядерного арсенала - это новейшее оружие, которое стоит на боевом дежурстве.
Андрей Гурулев, депутат Госдумы России:
"Какие-то поставки ракет в США более чем возможны. Скорее всего, это приведет к ситуации, когда любые переговоры между РФ и США могут вообще прекратиться. Будет дальнейшая эскалация с еще более мощными ударами по инфраструктуре и так далее. Изменят ли ракеты, те же Taurus, ситуацию на фронте? Конечно, не изменят. Она определяется не ракетами. Поставки Storm Shadow, SCALP принципиально что-то изменили на фронте? Нет, не изменили. Динамика в пользу ВС РФ. Это просто покажет, что США фактически прекратили попытки принудить Россию дипломатически к каким-то уступкам. Они поняли, что Россия на уступки по принципиальным вопросам не идет. Развести через дипломатию не получилось. Вернутся фактически к политике времен Байдена".
В феврале будущего года заканчивает свое действие Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Москва готова в течение еще одного года придерживаться ограничений по документу, но при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом. В Белом доме прежде чем ответить на предложение, думали 2 недели. И Трамп все же идею поддержал и назвал ее хорошей. Но так ли все просто в этой ситуации. Подробнее об этом 7 октября в вечернем эфире на "Беларусь 1" в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое".