Устаревший арсенал ставит под угрозу лидерство США в ядерной гонке. Это данные аналитиков американского исследовательского центра. Чтобы догнать Россию в модернизации ядерного оружия, Штатам не хватит года. Об этом "Беларусь 1" заявил генерал-лейтенант армии России, депутат Госдумы Андрей Гурулев. По словам военачальника, даже несмотря на тяжелые времена, в начале нулевых годов Россия провела серьезную модернизацию, поэтому 80 % ядерного арсенала - это новейшее оружие, которое стоит на боевом дежурстве.

Андрей Гурулев, депутат Госдумы России:

"Какие-то поставки ракет в США более чем возможны. Скорее всего, это приведет к ситуации, когда любые переговоры между РФ и США могут вообще прекратиться. Будет дальнейшая эскалация с еще более мощными ударами по инфраструктуре и так далее. Изменят ли ракеты, те же Taurus, ситуацию на фронте? Конечно, не изменят. Она определяется не ракетами. Поставки Storm Shadow, SCALP принципиально что-то изменили на фронте? Нет, не изменили. Динамика в пользу ВС РФ. Это просто покажет, что США фактически прекратили попытки принудить Россию дипломатически к каким-то уступкам. Они поняли, что Россия на уступки по принципиальным вопросам не идет. Развести через дипломатию не получилось. Вернутся фактически к политике времен Байдена".