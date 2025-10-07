3.68 BYN
МВД продолжает поиски жертв могилевского маньяка
Автор:Редакция news.by
МВД продолжает поиски жертв могилевского маньяка, пострадавших от действий этого мужчины может быть намного больше.
На прошлой неделе правоохранители рассказали о мужчине, который подозревается в убийстве по меньшей мере 8 человек (все преступления датируются 90-ми годами). Есть вероятность, что число зверств гораздо больше. Если вам известно о преступлениях, совершенных этим человеком, обратитесь в милицию (видео).
Телефоны: /017/ 218 72 54, 389 52 86, /029/ 225 06 07