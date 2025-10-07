В медучреждениях Польши просмотр ТВ для пациента - за отдельную плату

В Польше из пациентов стараются выжать как можно больше злотых. Просмотр телевизора у больных в медучреждениях только за деньги. Под телеэкранами установлены устройства для выбора времени просмотра и его оплаты согласно жесткому тарифу.

В Польше с 2005 года действует закон об абонентской плате за пользование радио и телевидением. Больницы не могут взимать мзду с пациентов за просмотр ТВ. Однако государство не компенсирует потраченные на выплату сбора деньги. Они идут из бюджета медучреждения. И больницы игнорируют закон и, несмотря на судебные иски и жалобы, продолжают взимать плату. Некоторые берут по собственному дополнительному тарифу и в палатах строят бизнес на своих больных.