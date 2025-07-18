3.74 BYN
2.94 BYN
3.40 BYN
С клюквой и с черным трюфелем: в Беларуси производят почти 400 видов сыров
В Республике Беларусь приросли показатели производства молочной продукции. Это констатировала в "Актуальном интервью" замначальника главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Мария Климова.
Особенно, по словам представителя Минсельхозпрода, развивается сегмент сыров - здесь прирост составил плюс 8 %. Успешно предприятия развивают производство сыров твердой и полутвердой группы.
В Беларуси научились вырабатывать сыры с длительными сроками созревания, с эксклюзивными наполнителями: с клюквой, грибами (лисичками), луком, пажитником, черным и белым трюфелем.
"Что касается мягких сыров, то они имеют высокий спрос - 134 % - на внутреннем рынке, поэтому заводы по производству молочной продукции постоянно расширяют свой ассортимент. А вообще, в Беларуси насчитывается почти 400 видов сыров", - сообщила Мария Климова.
Также в республике в рамках сегмента цельномолочной продукции развивается функциональная продукция, продукция без добавления сахара, низколактозная и безлактозная продукция. Эксперт указала и на то, что все продукты молочной промышленности имеют хорошую рентабельность. Ее уровень в 2025 году уже стал выше уровня 2024-го.
Белорусская молочка экспортируются почти в 50 стран, из которых 40 - это государства дальнего зарубежья. Традиционными рынками сбыта являются Российская Федерация и страны СНГ. Но Беларусь уже освоила и другие - в около 26 странах знают белорусские сыры и в около 20 странах - сухую молочную продукцию, в том числе и сухую сыворотку, которая пользуется спросом в азиатском регионе.
Мария Климова:
"Что касается дальнейшего развития молочной отрасли, то в планах есть прирост производства молока на 104-105 %. По уровню 2025 года в переработку пойдет более 9 млн т молока. К 2030 году мы произведем порядка 10,5 млн т молока, а к 2035-му - порядка 12 млн т молока. У нас есть задача переработать в продукцию высокой товарной категории с высокой добавленной стоимостью для экспорта в дальнее зарубежье".
Напомним, что в соответствии со стратегией развития молочной отрасли, принятой в ноябре 2023 года, реализуются меры по модернизации, техническому переоснащению предприятий, по строительству новых производств для молочной отрасли.