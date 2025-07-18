С клюквой и с черным трюфелем: в Беларуси производят почти 400 видов сыров

В Республике Беларусь приросли показатели производства молочной продукции. Это констатировала в "Актуальном интервью" замначальника главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Мария Климова.

Особенно, по словам представителя Минсельхозпрода, развивается сегмент сыров - здесь прирост составил плюс 8 %. Успешно предприятия развивают производство сыров твердой и полутвердой группы.

В Беларуси научились вырабатывать сыры с длительными сроками созревания, с эксклюзивными наполнителями: с клюквой, грибами (лисичками), луком, пажитником, черным и белым трюфелем.

"Что касается мягких сыров, то они имеют высокий спрос - 134 % - на внутреннем рынке, поэтому заводы по производству молочной продукции постоянно расширяют свой ассортимент. А вообще, в Беларуси насчитывается почти 400 видов сыров", - сообщила Мария Климова.

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Также в республике в рамках сегмента цельномолочной продукции развивается функциональная продукция, продукция без добавления сахара, низколактозная и безлактозная продукция. Эксперт указала и на то, что все продукты молочной промышленности имеют хорошую рентабельность. Ее уровень в 2025 году уже стал выше уровня 2024-го.

Мария Климова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac1fc210-ad9c-47ad-8287-2258bf38b85c/conversions/f5742773-c094-4761-ba60-3b4427bff8b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac1fc210-ad9c-47ad-8287-2258bf38b85c/conversions/f5742773-c094-4761-ba60-3b4427bff8b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac1fc210-ad9c-47ad-8287-2258bf38b85c/conversions/f5742773-c094-4761-ba60-3b4427bff8b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac1fc210-ad9c-47ad-8287-2258bf38b85c/conversions/f5742773-c094-4761-ba60-3b4427bff8b4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусская молочка экспортируются почти в 50 стран, из которых 40 - это государства дальнего зарубежья. Традиционными рынками сбыта являются Российская Федерация и страны СНГ. Но Беларусь уже освоила и другие - в около 26 странах знают белорусские сыры и в около 20 странах - сухую молочную продукцию, в том числе и сухую сыворотку, которая пользуется спросом в азиатском регионе.

Мария Климова:

"Что касается дальнейшего развития молочной отрасли, то в планах есть прирост производства молока на 104-105 %. По уровню 2025 года в переработку пойдет более 9 млн т молока. К 2030 году мы произведем порядка 10,5 млн т молока, а к 2035-му - порядка 12 млн т молока. У нас есть задача переработать в продукцию высокой товарной категории с высокой добавленной стоимостью для экспорта в дальнее зарубежье".