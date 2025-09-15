Сальдо рассказал, что в Херсонской области разрабатывается проект создания крупного технопарка

Одной из точек в маршруте губернатора Херсонской области Владимир Сальдо стала новая площадка столичного технопарка. Руководство Херсонской области заинтересовано в оборудовании для обработки масличных культур, коммунальной и мотовелотехники. Посетили гости и цеха мотовелозавода. Познакомились с номенклатурным рядом выпускаемой продукции. Есть перспектива создать дилерский центр завода в Херсонской области.

Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области:

"Хорошая площадка. Для нас это очень интересно. В условиях продолжающейся специальной военной операции, сейчас думаем и проектируем, что мы будем делать после заключения мира. Один из проектов, который сейчас разрабатывается, это создание крупного технопарка, учитывая логистическую привлекательность Херсонской области. Она находится на пересечении дорожных путей. Только через Херсонскую область можно в Крым, например, попасть. И рядом находящиеся наши соседи. Поэтому сама идея и конструкция технопарка для нас очень актуальны".

Надежда Лазаревич, первый зампредседателя Мингорисполкома:

"Сегодня мы уже договорились о том, что будет открыт дилерский центр в Херсонской области именно нашего производства "Мотовело". Я уверена, что в ближайшее время будет подписан дилерский договор и первая техника будет поставлена в данный регион. В первую очередь, конечно же, заинтересовали мотоциклы, но я уверена, что люди там тоже любят отдыхать, и велосипеды тоже будут востребованы".