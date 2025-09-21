Самая дешевая продуктовая корзина в Европе - Беларусь обеспечивает продовольственную безопасность

Белорусское - это бренд, и зарубежные партнеры это знают. За качество спрос на самом высоком уровне. Президент Беларуси лично бывает на предприятиях, тестирует, и уж если что не так - скажет прямо. С мировых трибун Александр Лукашенко призывает: "Без продовольственной безопасности ни в одной стране не может быть никакой стабильности". И как раз такой, казалось бы, обыкновенной опцией, как "прокормить свой народ" похвастаться может далеко не каждое государство.

В ЕАЭС Беларусь - лидер по производству на душу населения молока, мяса, яиц, картофеля и овощей. В целом наша страна в основных группах продовольствия обеспечивает себя более чем на 100 %, а это важное достижение. И фундамент продовольственной безопасности - мирный крестьянский труд - это тезис из поздравления главы государства участникам фестиваля "Дожинки" в Волковыске. На неделе аграриев поздравляли в Минской и Гродненской областях. Сезон для крестьян выдался непростым, как и для дачников. А восполнить урожайные пробелы помогают сельхозярмарки. Это тоже наш бренд. На них за покупками приезжают даже из Москвы.

Кабачок, морковь, картофель, свекла, перец, яблоки, клюква и даже свои белорусские арбузы. Настоящий калейдоскоп красок осени и кладезь витаминов. На осенних ярмарках только все свое, натуральное, выращенное с любовью, а значит точно качественное.

Сегодня по основным группам продовольствия уровень самообеспечения нашей республики превышает 100 процентов. На постсоветском пространстве по производству продуктов питания мы в числе лидеров. Белорусские мясная и молочная продукция давно бренд республики, который ценят в десятках стран мира, да и мы отдаем предпочтение отечественному.

Закупить все сразу и в одном месте - уникальная возможность, которой белорусы пользуются с большим удовольствием. А почему бы и нет. Урожай года нынешнего богатый, цены приятные. А погода так и располагает к тому, чтобы пополнить свою продуктовую корзину натуральными полезностями.

"В этом году у нас ярмарки продлятся до 7 декабря включительно при благоприятных погодных условиях. Мы планируем провести у Дворца спорта ярмарки 18-19 октября и 1-2 ноября. Площадка у "Чижовка-Арены" будет работать каждые выходные с 8 до 16 часов", - рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

К слову, ярмарочный сезон в Беларуси откроется не только в Минской области. Уже с 4 октября региональные ярмарки пройдут в Борисове, деревне Боровляны и Молодечно. В Несвиже осенняя ярмарка развернется 5 октября. В Вилейке и Солигорске 11-го числа. А в Жодино и Слуцке 18 октября.

В эти дни пожилые белорусы и люди с особыми потребностями не останутся без помощи и тоже смогут запастись свежими овощами и фруктами.

Вопрос продовольственной безопасности для нашей страны уже давно не стоит остро. Благо сегодня нашим людям есть что поесть. На полках продуктовых магазинов и на прилавках рынков достаточный ассортимент плодоовощной продукции, и это невзирая на то что ежегодно небесная канцелярия испытывает на прочность наших аграриев. Отечественных и овощей, и фруктов (что немаловажно - по доступным ценам) у нас хватает. Более того, белорусская продуктовая корзина одна из самых дешевых в Европе по сравнению, к примеру, с той же Варшавой и Софией.

Так, десяток яиц в Минске обойдется покупателю в 97 евроцентов. За него же в Софии придется отдать 1 евро и 89 евроцетнов, в Варшаве - все 2 евро и 40 евроцентов. Разница с Беларусью в 147 %.

А вот молоко в Софии обойдется почти в два раза дороже по сравнению с Минском - 1 евро и 53 евроцента против 76 евроцентов. В Варшаве за белый напиток придется заплатить 1 евро и 20 евроцентов.

Хлеб в столице Беларуси тоже самый дешевый - всего 44 евроцента. Тогда как в Софии за буханку попросят 66, а в Варшаве и вовсе социальный продукт в два раза дороже, чем у нас, - 72 евроцента.

В этом году каравай Минщины весит более 2 млн т. Это четвертая часть республиканского намолота и самый большой вклад из всех регионов страны. Рекордная урожайность и хорошие показатели практически в каждом районе области. Это яркое свидетельство хозяйского подхода к земле и соблюдения технологий.

"Благодаря светлым головам специалистов, которые работают в агропромышленном комплексе Минщины, и благодаря, безусловно, золотым рукам наших хлеборобов мы сегодня имеем достойный урожай. 50 ц/га - это исторический максимум, который Минская область достигла в этом году. Мы получили самый высокий урожай по рапсу в стране. При этом работа не останавливается. И сейчас мы убираем сахарную свеклу, картофель, кукурузу. Мы целенаправленно идем к отметке в 3 млн т вместе с рапсом и кукурузой", - заявил председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко.

На областных "Дожинках" в Заславле в этом году награды из рук губернатора получили лучшие хлеборобы Минской области. И достойных действительно немало. Более 40 экипажей в центральном регионе намолотили по 3 тыс. т. Есть и абсолютный рекордсмен страны - комбайнер-восьмитысячник.

Чтобы понять отношение белорусов к вопросу продовольственной безопасности, достаточно взглянуть на нашу страну сверху. Да, республика небольшая по масштабам. Но каждый клочок земли наши люди используют исключительно с умом - всюду пахотные поля. И это та политика, на которую глава государства сделал ставку с первых дней своего президентства.

"Вопрос продовольственной безопасности давно не стоит в Беларуси. Мы уже набираем те объемы зерна, которые не только достаточны для внутреннего потребления, но, я думаю, есть возможности даже для экспорта. Закрома страны полны", - отметил председатель Минского райисполкома Денис Колесень.