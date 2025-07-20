Лукашенко: работу в сельском хозяйстве нужно организовать так, чтобы не было ни одного замечания

Продажи продуктов питания в мире стабильно растут. То есть спрос остается высоким. Мировой рынок продовольствия в прошлом году превысил 12 трлн долларов. Это объем розничной торговли продуктами питания. Если посмотреть на индекс продовольственных цен, молочная продукция в прошлом году подорожала более чем на 4 %, растительные масла и вовсе почти на 10 % на фоне сокращения предложения на глобальных рынках. Так что игра стоит свеч.

Аграрная сфера – всегда на особом контроле у Президента. Поездки по стране, совещания, доклады – по сути нон-стоп круглый год. Приложить все усилия, чтобы провести жатву 2025 на высоком уровне, убрать и сохранить урожай. Такая задача стоит перед АПК нашей страны. Во время селекторного совещания Александр Лукашенко обозначил: работу в сельском хозяйстве нужно организовать так, чтобы не было ни одного замечания.

Государство делает все для АПК. Ведь это и есть фундамент продовольственной безопасности страны. От того, как команда аграриев подготовилась к жатве, зависит вес республиканского каравая, а значит, и то изобилие продуктов, которое белорусы привыкли видеть в магазинах. О ходе уборочной — репортаж Марины Романовской.

Тишину золотых белорусских полей нарушает техника. Уборочная - такое важное время для всей страны. Дубровенский район. В хозяйстве «Приднепровский» на финише уборка озимого ячменя.

Для Максима Сернова каждая жатва - это новый рекорд. Заработать, говорит, есть возможность у каждого, если подходить к делу ответственно. Ведь сельское хозяйство это в первую очередь про дисциплину: на мехдворах, зерносушильных комплексах, и, конечно, в полях.

Не отстают от опытных хлеборобов, а где-то даже и опережают, молодежные экипажи. Конечно, о кадрах нужно было позаботиться задолго до того, как урожай созрел. Дмитрия Шевцова из Витебска в сельскую местность привела любовь. Весомый аргумент для переезда. И сейчас он работает в полях, а супруга - в цехах мясопереработки агрокомбината «Юбилейный».

Каким будет урожай, зависит в том числе и от того, насколько эффективно аграрии сработали до того, как пришло время жатвы. Заготовка семян, обработка почвы, решение кадровых вопросов. Эти задачи требуют грамотного решения специалистов АПК, чтобы каравай нового агросезона был увесистым.

От всех, кто задействован в жатве, требуется максимальная отдача. Поэтому Президент призывает своевременно обозначить проблемы в полях, согласовать подходы и определить стратегию уборочной. Нужно минимизировать риски. Их немало. И на местах важно не медлить, а работать на опережение.

Аграрии говорят: капризы погоды, скорее, стимул: четко и оперативно работать на результат. На некоторых участках зерновые полегли от дождей. Но в полях урожай не останется. Да, убирать будет сложнее. Но и к таким вызовам хозяйства подготовились.

Жатва совпадает с уборкой рапса, льна, вторым и третьим укосами трав. Ритм многозадачности, к которому, действительно, на местах нужно было подойти основательно. Задача для всех, кто отвечает за продовольственную безопасность.

Важно сохранить зерно. С полей машины с новым урожаем отправляются на зерносушильные комплексы. Их тоже было время подготовить. Процесс отлаженный: очистка, сушка. И только потом зерно можно закладывать на хранение. Температура и другие показатели - под постоянным контролем.

И это четкое правило: работа во время уборочной должна быть командной. Никита Панкратов - студент столичного вуза. На летних каникулах не теряет времени. Приехал на малую родину. Помогает на зерносушильном комплексе.

По мере необходимости урожай отправляют на комбикормовое производство. Все автоматизировано. Работа целого комплекса видна на компьютерном мониторе. Малейший сбой - и специалисты готовы устранять неполадки. Ведь стоять на паузе во время уборочной кампании недопустимо.

В Могилевской области всерьез взялись за реконструкцию Шкловского комбикормового завода. Появились современные весовые, сушильное хозяйство с транспортировкой сырья. Подспорье для всего района.