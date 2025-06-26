Семкин: Процесс логистических перевозок должен быть понятен и прозрачен для всех

Представители стран Евразии и не только собрались в Минске. ЕАЭС - огромное интеграционное объединение. Беларусь, которая в 2025 году председательствует в нем, 26 и 27 июня проводит заседание Высшего Евразийского экономического совета и IV Евразийский экономический форум. От нашей страны представлены 9 инициатив. Цель одна - общее развитие экономического пространства с современными технологиями, где есть место искусственному интеллекту, электротранспорту и робототехнике.

"Мы планируем в этом году завершить работу над поправками в Таможенном кодексе Евразийского союза. Нам предстоит реализовать целый ряд соглашений, которые были заключены: соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского союза, соглашение о применении навигационных пломб. И мы надеемся, что в этом году это соглашение заработает. У нас уже три страны из пяти прислали уведомления о готовности. Россия и Беларусь уже реализуют такой проект на две стороны", - отметил член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.

"Одна из задач - это, так сказать, бесшовное цифровое сопровождение транспортно-логистических коридоров. Время прохождения, комфорт прохождения грузов, пассажиропоток между странами в том числе имеет значительную роль вообще в современном мире. Все должно быть быстро, качественно, понятно и прозрачно для всех", - подчеркнул глава ассоциации "Цифровая эра транспорта" Александр Семкин.