Сфера национального приоритета - какие показатели мы имеем в АПК и чем можем гордиться

За последние десятилетия наша страна значительно усилила свои позиции и в агропромышленном комплексе.

Беларусь находится в пятерке мировых экспортеров молочной продукции. А общие внешние продажи нашего продовольствия составляют уже около 9 млрд долларов. В прямом смысле космические технологии глубокой переработки зерна - это заводы Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

Мы полностью себя обеспечиваем основными видами сельхозкультур. И в этом большая заслуга наших ученых-аграриев. А еще весомые аргументы у белорусского сельхозмашиностроения. Такие бренды, к примеру, как МТЗ, "Амкодор", Гомсельмаш обеспечивают поддержку в продовольственной безопасности на разных континентах.

Агросезон 2024 года принес Минской области 2,8 млн т зерна (с рапсом и кукурузой), и это лучший результат в стране. Такими объемами нужно уметь распорядиться по-хозяйски, говорят на предприятии под брендом "Уладар".

Борисовский комбинат хлебопродуктов - крупнейший переработчик зерновых в Минской области. А это мука, комбикорм, макаронные изделия. Предприятие - пример успешной работы по принципу агрохолдинга. Здесь на высоком уровне развито растениеводство и мясомолочное животноводство.

О коллективном и персональном росте на КХП узнали на высоте 60 метров у профсоюзного лидера предприятия Жанны Борисенок. Здание элеватора долгое время удерживало статус самого высокого в Борисове. На "высоте" сегодня и сам комбинат хлебопродуктов.

Жанна Борисенок, председатель первичной профсоюзной организации Борисовского комбината хлебопродуктов:

"Когда я приехала сюда молодым специалистом, здесь производилась мука, крупа манная, делали и комбикорм, но не в таких масштабах. А сегодня у нас есть и полуфабрикаты, мы производим и свою крупу".

Эволюция от простой мельницы к высокотехнологичному производству, от нескольких видов продукции до широкого ассортимента. Последние десятилетия промышленники Борисова выросли качественно и количественно.

Владимир Миранович, директор Борисовского комбината хлебопродуктов:

"Выход муки высшего сорта с нашей мельницы равен 64 %, мало кто в Европе и мире достигает таких показателей. Что касается макаронных изделий, два десятилетия назад о качественных белорусских макаронах никто не говорил. Сейчас на Борисовском КХП данное производство модернизировано".

От пшеницы и ячменя до кукурузы, рапса и сахарной свеклы. Аграрии нашей страны освоили все основные виды сельхозкультур, увеличив их урожайность и качество. И в этом большая заслуга отечественных ученых.

В далекие времена это был аутентичный обряд в момент завершения жатвы, а сейчас - один из брендов Беларуси. "Дожинки" - фестиваль-ярмарка, где чествуют лучших хлеборобов страны и их достижения. Традиционно к празднику, которому уже почти 30 лет, принимающие его города обновляют и благоустраивают. Открывают и новые социально значимые объекты. Все для людей, за кем стоит продовольственная безопасность страны.

Ароматный хлеб из Могилева, выдержанные сыры из Кобрина, Слуцка или Гродно, квас из Лиды, мясо птицы из Витебской области, перепелиные яйца из Солигорска, колбасы из Гомельского региона. Богатое "ассорти" белорусского АПК - результат продуманных инвестиций в сельское хозяйство и многолетнего труда тысяч специалистов. Нашей стране есть чем гордиться. География экспорта белорусского продовольствия составляет более чем 100 стран.