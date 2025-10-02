3.66 BYN
2.98 BYN
3.50 BYN
Сотрудничество и конкретные проекты: Беларусь и Ульяновская область дополнили дорожную карту
Беларусь готова на долгосрочной основе обеспечивать поставки пассажирской, коммунальной и сельскохозяйственной техники в Ульяновскую область.
Сотрудничество с этим российским регионом обсудили на заседании рабочей группы. Встреча прошла с участием мэра Минска Владимира Кухарева и губернатора Ульяновской области Алексея Русских.
Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в сфере промышленности, сельского хозяйства и авиастроения. Существенный вклад в развитие торгово-экономических связей вносит и легкая промышленность.
Белорусские производители текстильной и швейной продукции укрепляют свои позиции на рынке региона, что способствует диверсификации ассортимента и внедрению современных технологий в отрасли.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
"Сегодня можно с уверенностью сказать, что проведение заседания рабочих групп - это очень действенный инструмент, который позволяет организовать работу во всех сферах деятельности. И мы видим сегодня, что в течение года после подписания плана проведена очень большая работа. Была обеспечена хорошая динамика по всем направлениям".
Алексей Русских, губернатор Ульяновской области России:
"Мы наметили ряд новых точек соприкосновения, ряд новых треков, которыми до этого еще не приходилось заниматься. Но с учетом того, что технологии постоянно изменяются, какие-то новые разработки постоянно появляются, и соответственно возникает почва для нового взаимодействия. Мы активно работаем в области радиоэлектроника, автомобилестроения, авиастроения".
Кроме того, Академия управления при Президенте Беларуси и Правительство Ульяновской области подписали соглашение в образовательной и гуманитарной сферах.
Документ предусматривает проведение совместных семинаров, реализацию образовательных программ и организацию стажировок.