Социальные и экономические изменения - расскажем о новых значениях и главных новациях февраля

В Беларуси февраль традиционно несет ряд социальных и экономических изменений. 1 февраля был повышен бюджет прожиточного минимума. Это первый перерасчет в 2025 году. Следовательно также растут социальные пенсии, единовременные пособия при рождении ребенка и ряд других выплат. Все эти изменения важные и ожидаемые многими белорусами, но не единственные.

На старте года Минтруда и соцзащиты ежегодно анонсирует рост бюджета прожиточного минимума. Главный ориентир в расчете ряда пособий и доплат стабильно меняется раз в квартал.

Итак, с сегодняшнего дня БПМ в среднем на душу населения зафиксируют на отметке 447 рублей 64 копейки. Рост к предыдущему показателю составил немногим более 2 %. И таким он останется до конца апреля.

Вслед за бюджетом традиционно подтягивается ряд пособий семьям, воспитывающих детей. Такими выплатами охвачена почти 161 тыс. малышей.

Например, более весомыми стали единовременные выплаты при рождении ребенка. Теперь на первого малыша сумма составляет 4 476 рублей. На второго и последующих положено 6 267 рублей.

Пошли по нарастающей и те пособия, которые исчисляются уже не из БМП, а зависят от средней зарплаты по стране. Речь идет о выплатах по уходу за малышами с рождения и до достижения ими 3 лет. Их пересматривают дважды в год.

Светлана Коваль, замначальника управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Пособия по уходу за ребенком до 3 лет увеличиваются почти на 11 %. На первого ребенка размер составит 861 рубль, на второго и последующего - 984 рубля, на ребенка с инвалидностью - 1107 рублей".

Пропорционально бюджету прожиточного минимума прибавили и возрастные надбавки к пенсиям. Их платят тем, кому уже исполнилось 75 лет и больше. Расходы на эти выплаты, по оценке специалистов, составят в текущем году 870 млн рублей.

Также с 1 февраля увеличиваются все виды трудовых пенсий - по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Прибавка составит 10 %. И уже в этом месяце, согласно подсчетам, люди серебряного возраста в среднем получат 930 рублей.

А вообще за год (то есть к февралю 2024 года) трудовые пенсии выросли почти на 15 %.

И о других февральских новациях. По решению Минздрава тарифы на платные приемы врачей с сегодняшнего дня ограничены. Цены будут разниться согласно квалификации того или иного специалиста. Речь идет обо всех медуслугах, кроме стоматологии, которые оказывают ИП и юрлица, независимо от формы собственности и подчиненности.

Например, первичный прием у врача второй категории теперь не должен превышать 35 рублей, первой - 37 рублей, высшей категории - 41 рубль.

Такое регулирование поможет ликвидировать случаи формирования тарифов со сверхдоходами.

И еще одно изменение касается тех, кто сдает в аренду квартиры, дачи, гаражи. Ставки подоходного налога подросли, но не значительно. Например, в столице за сдачу в аренду каждой комнаты налог составит 50 рублей (до этого было 47). В областных центрах и в Минской области нужно будет платить 46 рублей за комнату (вместо 44).