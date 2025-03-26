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Союзное государство продолжает укреплять научный суверенитет через совместные программы

На фоне глобальных вызовов в области технологий и инноваций Союзное государство Беларуси и России продолжает укреплять научный суверенитет через совместные программы. В фокусе внимания научной элиты двух стран - космос, энергетика, информатика, искусственный интеллект, сельское хозяйство, а также физика и лазерная оптика.  Как выглядит союзная наука в действии?

Союзная наука - двигатель прогресса. Институт физики Национальной академии наук Беларуси - одно из немногих научных учреждений, которое работает сразу по нескольким союзным программам.  Результаты такой российско-белорусской кооперации не уступают лучшим достижениям мировой науки.

Среди тем союзного исследования - фотоника, физика плазмы и лазерная электроника. Все разработки применимы в быту - в автомобилях, радио и даже обеспечивают высокое качество картинки для телекамер.

Несмотря на некоторые ограничения, Беларусь обладает уникальными компетенциями, сформированными еще со времен Советского Союза, а продукция, разработанная в рамках союзной программы, востребована в промышленности обеих стран и отвечает современным требованиям.

Нам действительно есть чем гордиться. Наши союзные приборы работают в Антарктиде, Беларусь в топ-20 стран по научной заметности. Благодаря эффективному принципу "не соревнуясь, а дополняя" союзные научные программы на выходе производят новое спецоборудование и передовые технологии.

производствоРоссияСоюзное государствонаука