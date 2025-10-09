Стимулы и ограничения - как будут увеличивать долю продаж белорусских товаров в стране

Белорусский продукт продолжает занимать новые ниши на внешних рынках, но пока уступает "место на полке" иностранным конкурентам. Во втором квартале доля продаж отечественных товаров увеличилась, но цифры незначительные. Тема продвижения товаров национального бренда находится на особом контроле. И со стороны Нацбанка, который ориентирует коммерческие банки на стимулирование внутреннего спроса, кредиты на белорусские товары получают приоритет, а вот на импорт - ограничения. А также со стороны МАРТ.

Продвижение белорусских товаров на отечественном рынке

Белорусские товары давно знают и ценят на зарубежных рынках. Мясо, молоко, товары легкой промышленности, бытовая техника. За пределами страны ассортимент нашей продукции достаточно широкий, и бывает так, что стоит даже дешевле, чем в Беларуси. Такое мнение у более чем 40 % опрошенных белорусов. Производители в погоне за выполнением показателей по экспорту, к сожалению, забывают про внутренний рынок. За последние 10 лет статистика показывает, что доля продаж белорусской продукции снижается. Решать эту проблему нужно вместе и производителям, и ретейлерам.

Светлана Короткевич, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Для того чтобы обеспечить качественный товар на полках наших магазинов, мы проводим такие мероприятия - дегустации. Один из вопросов, который сегодня мы рассмотрим, это подготовка нашей торговой отрасли к новогодним и рождественским праздникам. И я думаю, что вы увидели, какой замечательный товар, продукты, новинки выпускают наши отечественные производители. И мы думаем, что они не только сегодня пользуются популярностью у наших потребителей, но и заслуженно занимают свою долю полочного пространства в наших торговых объектах".

На семинаре не только говорили про отечественные продукты, но и попробовали их. Все то, чем так гордится пищевая отрасль.

Александр Кижук, зампредседателя концерна "Белгоспищепром":

"В кондитерской отрасли мы в целом сегодня показываем устойчивый рост по шоколадным, мучным изделиям, рапсовому маслу. Сказать, что есть какие-то глобальные проблемы, где мы теряем внутренний рынок, такого нет. Мы сегодня, благодаря тесному взаимодействию с торговыми сетями, показываем устойчивый рост во всех категориях продуктов".

По итогам семинара МАРТ разработает и направит рекомендации по насыщению внутреннего рынка белорусской продукцией. Кроме этого, министерство уже подписывает соглашения с торговыми сетями о продвижении наших товаров на полках магазинов. В копилке радеющих за "свое", "за белорусское" - уже более 600 участников.