Страны ОПЕК+ договорились не повышать добычу нефти до конца 2024 года

Страны ОПЕК+ продлили решение о сокращении добычи нефти и до конца 2024 года не станут повышать добычу. Об этом сообщается на сайте ОПЕК.

В эту организацию входят восемь стран: Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

В ноябре 2023 года они договорились добровольно снизить добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки. Ранее предполагалось, что добыча нефти начнет увеличиваться с октября, но падение биржевых котировок заставило производителей в короткие сроки пересмотреть решение.