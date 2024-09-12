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Страны ОПЕК+ договорились не повышать добычу нефти до конца 2024 года
Страны ОПЕК+ продлили решение о сокращении добычи нефти и до конца 2024 года не станут повышать добычу. Об этом сообщается на сайте ОПЕК.
В эту организацию входят восемь стран: Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.
В ноябре 2023 года они договорились добровольно снизить добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки. Ранее предполагалось, что добыча нефти начнет увеличиваться с октября, но падение биржевых котировок заставило производителей в короткие сроки пересмотреть решение.
Таким образом, рост добычи откладывается уже в третий раз.
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