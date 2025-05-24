Уникальное для стран СНГ предприятие работает в Брестской области

Пристальное внимание развитию свободных экономических зон. Например, под Брестом работает уникальное предприятие. Оно выпускает до 400 км светодиодной ленты в месяц.

Изделия завода имеют большой спрос и на зарубежных рынках. Только в прошлом году отгрузили продукции более чем на 23 млн рублей. Ежегодный прирост 25 %.

В час до 200 тыс. полупроводниковых кристаллов и около 2 млн в день. Их установка в корпус светодиода - первичная операция большого технологичного процесса. Выполняет его на предприятии под Брестом сразу 3 станка по конкретной технологии.

Сергей Покатюк, ведущий инженер-технолог предприятия по производству светодиодной продукции:

"По результату выполнения операции мы получаем мультизаготовку, в которой в каждый корпус светодиода установлен 1-2-3 кристалла в зависимости от модели, от назначения и дальнейшего способа использования. У нас более 50 моделей кристаллов. Они могут быть как цветные (синие, красные, зеленые), разные размеры кристаллов, разные мощности".

Строго по технологии

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Особенно ответственный этап в создании продукта - разварка кристаллов, которую выполняют с помощью проволоки из драгоценных металлов. От этой операции зависит "жизнь" светодиодов. Кстати, здесь ее гарантируют как минимум на 5 лет.

Сергей Покатюк, ведущий инженер-технолог предприятия по производству светодиодной продукции:

"Сейчас сложно заметить глазом, но специализированное жало делает около 12 движений за 20 миллисекунд и выполняет соединение кристаллов в корпусе светодиодов с его контактом. Соединение выполняется по технологии термокомпресионной сварки".

Михаил Нечай, главный конструктор предприятия по производству светодиодной продукции:

"Мы находимся на участке поверхностного монтажа. Этот участок корпусирует светодиод на печатную плату. Чтобы установить светодиод на печатную плату, нужно нанести паяльную пасту. Паяльная паста наносится методом продавливания через отверстие в специальном трафарете на контактные площадки печатной платы, куда в последующем будет установлен светодиод".

В работе используют только высокотехнологичное оборудование. Каждый процесс специалисты контролируют ювелирно. Все должно быть выполнено строго по технологии - от первой до последней операции. А их далеко не один десяток.

Михаил Нечай, главный конструктор предприятия по производству светодиодной продукции:

"У нас 3 такие линии. И компонент устанавливается со скоростью 39 тыс. компонентов в час. После этой операции необходимо оплавление в печи. И мультизаготовка со светодиодами будет готова".

В месяц здесь собирают до 400 км лент. Разнообразие впечатляет - тысячи вариантов. Например, а лента с температурой свечения 2400 кельвинов.

А вот максимальное количество - до 12 тыс. Здесь не стоят на месте, совершенствуют продукцию, серьезно инвестируют и расширяются, обмениваются опытом с зарубежными партнерами. Предприятие среди лучших в свободной экономической зоне "Брест" и уникальное для стран СНГ. А еще молодое: средний возраст работников - около 30 лет. В основном это выпускники местных колледжей и технического университета.

Вадим Михно, главный технолог предприятия по производству светодиодной продукции:

"Уникальность в том, что мы изготавливаем ленты коп, изготавливаем ленты с СНД светодиодами поверхностного монтажа, а также полностью закрытый цикл - от изготовления светодиодов до непосредственно применения. В плане производства именно светодиодов в России есть фирмы, которые конкуренты, но по объему, по количеству равных нам нет".

Спрос определяет предложение

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Все изделия сертифицированы, соответствуют современным требованиям качества, оно выигрывает у конкурентов, в том числе из Китая. Сейчас поставки осуществляют по Беларуси и России.

Вадим Михно, главный технолог предприятия по производству светодиодной продукции:

"Наша продукция может использоваться как в помещениях, так и с требованием по микроклимату и внешним воздействиям. Работаем с крупными компаниями. Были недавно очень большие заказы по фитосветильникам, которые исчислялись тысячами штук. Все зависит от спроса".