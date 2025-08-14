3.72 BYN
В Беларуси хотят ввести саморегулирование рабочего времени
Автор:Редакция news.by
В Беларуси хотят ввести саморегулирование рабочего времени. Это означает, что по согласованию с работодателем работник сможет сам определять время и объем своей работы.
Ожидается, что предложенное нововведение позволит гибче выстраивать трудовые отношения и решать определенные задачи нанимателей.
Обсуждаются и другие изменения - расширить список работников, которым дают выходное пособие при увольнении, гарантировать оплату 14-дневного соцотпуска отцу при рождении ребенка, ввести оплату за наставничество, ускорить заключение коллективных договоров.