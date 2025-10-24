Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Беларуси намолочено 10 млн т зерна вместе с рапсом и кукурузой

Есть 10 млн! По свежим данным на 24 октября, с полей страны намолочено 10 млн 47 тыс. т зерна вместе с рапсом и кукурузой, что на 350 тыс. т больше, чем на эту же дату 2024 года.

В активе Брестчины уже 2 млн т зерна. Что касается страны в целом, средняя урожайность зерна с кукурузой выше прошлогодней почти на 5 ц/га. Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 686 тыс. тонн - 98 % от плана.

Фото pixabay.com

аграрииурожайзерноуборочная 2025