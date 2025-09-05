В Беларуси определили размер неустойки при расторжении кредитных договоров

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3fb5758-56f7-4710-a3db-6d22810fff72/conversions/c8f2ec4d-c58c-4915-818c-aabc9b9e5b97-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3fb5758-56f7-4710-a3db-6d22810fff72/conversions/c8f2ec4d-c58c-4915-818c-aabc9b9e5b97-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3fb5758-56f7-4710-a3db-6d22810fff72/conversions/c8f2ec4d-c58c-4915-818c-aabc9b9e5b97-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3fb5758-56f7-4710-a3db-6d22810fff72/conversions/c8f2ec4d-c58c-4915-818c-aabc9b9e5b97-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Правительство Беларуси определило размер неустойки при расторжении кредитных договоров. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 3 сентября 2025 года № 480, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о лицах из иностранных государств, совершающих недружественные действия. Если они инициируют досрочное расторжение кредитных договоров, договоров займа по основаниям, которые не предусмотрены этими документами (либо применимым правом, действовавшим на дату заключения таких договоров), то белорусские юрлица и физлица, являющиеся кредитополучателями, заемщиками либо кредитодателями и заимодавцами, смогут предъявлять требования об уплате законной неустойки.

Законная неустойка определена в размере 10 % от суммы кредита, займа, истребуемой к возврату в связи с досрочным расторжением договора.

Действие постановления распространяется на договоры, заключенные до его вступления в силу, срок действия которых не истек (исполнение обязательств сторон по которым не завершено).