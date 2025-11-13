В Беларуси скоро появится маркетплейс для ювелирных изделий

Маркетплейс для ювелирных изделий появится в Беларуси. Платформа уже создана, сейчас ведется работа по оцифровке бизнес-процессов, чтобы белорусские предприятия могли торговать на цифровой платформе с выходом на рынки третьих стран, сообщили в Евразийском банке развития.

В настоящее время у Фонда цифровых инициатив банка в проработке четыре проекта с Беларусью. Еще один из таких - формирование цифровой туристической платформы, которая также будет иметь интеграционный характер, поскольку подобные цифровые проекты планируется реализовать в России, Кыргызстане, Армении.