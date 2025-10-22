3.68 BYN
В Беларуси создают единую систему оплаты проезда в транспорте
Автор:Редакция news.by
В Беларуси приступили к созданию единой системы оплаты проезда в транспорте общего пользования. Система создается на базе процессингового центра "Минсктранс".
Она будет внедрена в столице и в регионах республики, заявили в профильном ведомстве.
Также разрабатывается единая система продажи билетов на автоперевозки пассажиров в регулярном сообщении. Проект предполагает объединение систем бронирования и продажи билетов в единую цифровую платформу, доступную пассажирам в том числе с мобильных приложений.
Предполагается, что единая государственная информационная система продажи билетов заработает с 1 мая 2027 года.