В Беларуси создают единую систему оплаты проезда в транспорте

В Беларуси приступили к созданию единой системы оплаты проезда в транспорте общего пользования. Система создается на базе процессингового центра "Минсктранс".

Она будет внедрена в столице и в регионах республики, заявили в профильном ведомстве.

Также разрабатывается единая система продажи билетов на автоперевозки пассажиров в регулярном сообщении. Проект предполагает объединение систем бронирования и продажи билетов в единую цифровую платформу, доступную пассажирам в том числе с мобильных приложений.