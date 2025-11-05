В Беларуси уровень самообеспечения продовольствием достигает 96 %

Белорусская пищевая отрасль продолжает наращивать темпы развития и расширять ассортимент продукции. Так, наша страна входит в число стран с самым высоким уровнем самообеспечения продовольствием. Сегодня этот показатель достигает 96 %.

По уровню выпуска молока и молочной продукции впечатляющие 292 процента: мы производим почти в четыре раза больше, чем потребляем. Белорусские продукты питания знают и ценят в 113 странах мира. Молочные изделия представлены в 55 государствах, мясные - в 25.

Мария Климова, замначальника главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Мы уже реализуем продукцию таких категорий, как быстрорастворимое молоко. Сейчас уже у нас есть сметана безлактозная, мороженое безлактозное, сырки, также сыр безлактозный".

"Из последних наших разработок - это консервированная продукция для питания детей дошкольного и школьного возраста на фруктовой основе. Это соусы, десерты, коктейли, кондитерская продукция, например, печенье без добавления сахара, без добавления сахарозы непосредственно, но с высоким содержанием пищевых волокон. Разработаны безалкогольные энергетические напитки без кофеина. Энергетический эффект достигнут за счет применения аминокислот, комплекса витаминов, минеральных веществ и растительных экстрактов", - рассказала Наталья Комарова - заместитель гендиректора НПЦ НАН Беларуси по продовольствию.