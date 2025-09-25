3.64 BYN
В деловую программу "ИННОПРОМа" войдет более 20 тематических сессий
Автор:Редакция news.by
Уже на следующей неделе в Минске стартует "ИННОПРОМ. Беларусь"
Организаторы рассказали, чего ждать от столь масштабного события. Всего в деловую программу форума войдет более 20 тематических сессий. Ключевыми направлениями обсуждений станут машиностроение, автоматизация производства, беспилотные технологии, цифровизация производства и искусственный интеллект (подробности в видео).