3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
В Магадане открылся магазин белорусских товаров
Автор:Редакция news.by
Магазин белорусских товаров открылся в Магадане. Колымчане уже могли познакомиться с белорусской продукцией в октябре 2024 года, когда в городе работала передвижная лавка. Тогда особой популярностью пользовались сыры и колбасы.
Расширение поставок белорусского продовольствия в дальневосточный российский регион и открытие здесь магазина обсуждали на встрече Президент Беларуси Александр Лукашенко и губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Сегодня у местных жителей есть возможность по доступным ценам приобрести кондитерские изделия, замороженную продукцию, мясные полуфабрикаты и другие белорусские товары.