В Магадане открылся магазин белорусских товаров

Магазин белорусских товаров открылся в Магадане. Колымчане уже могли познакомиться с белорусской продукцией в октябре 2024 года, когда в городе работала передвижная лавка. Тогда особой популярностью пользовались сыры и колбасы.

Расширение поставок белорусского продовольствия в дальневосточный российский регион и открытие здесь магазина обсуждали на встрече Президент Беларуси Александр Лукашенко и губернатор Магаданской области Сергей Носов.