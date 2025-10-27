В Минске проходит очное заседание Экономического суда СНГ

В Минске впервые за последние 9 лет проходит очное заседание Экономического суда СНГ.

Конкретные дела рассматриваются дистанционно. Все судьи, за исключением председателя, постоянно находятся в своих странах. При этом возможность проводить устные слушания тоже есть.

27 октября палата судей собралась для разъяснения норм одного из документов, который регулирует торговые отношения. Оно касается преференций для резидентов стран - участниц соглашения СНГ о зоне свободной торговли.

Герман Нурбаев, председатель Экономического суда СНГ:

"Речь идет о зоне свободной торговли соглашения 1994 года. Данный запрос поступил от исполнительного комитета СНГ, поскольку конституционное заключение 2002 года было рассмотрено по их запросу 23 года назад. Это соглашение между тремя государствами - между Республикой Беларусь, Туркменистаном и Республикой Польша".