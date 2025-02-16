Вабищев рассказал о механизмах гарантии от неплатежеспособности в B2B

Конгресс по международным расчетам "Документарные операции в торговле - инструмент надежных расчетов в контексте современных вызовов", организованный Белорусской торгово-промышленной палатой, прошел в Минске. Форум собрал в одном зале более 400 участников различных сфер ВЭД и 60 представителей 20 банков Беларуси.

В вопросах международных расчетов нельзя надеяться на авось, считает начальник департамента правового обеспечения и цифровых технологи БелТПП Виталий Вабищев.

По его словам, до заключения контракта важно всегда заранее прорабатывать транзакции, какие банки будут вовлечены. "Речь о документарных операциях. Я сейчас скажу простым языком, в чем их суть. Можно взять на себя обязательства, просто дать поручение банку и оплатить. А документарные операции - это некий механизм гарантии от неплатежеспособности, когда банк выступает в качестве инструмента, чтобы платеж сделать наиболее гарантированным. Например, с вашего счета спишутся деньги только тогда, когда вторая сторона предоставит все необходимые документы, подтверждающие, что сделка завершена, что товар поставлен, соответствует условию контракта и так далее".

Виталий Вабищев:

"Слов незнакомых для обычного человека, да и зачастую для специалиста небольшого предприятия много. Такие слова, как "аккредитив", "инкасса" и прочее. Поэтому мы хотим прояснить эти непростые инструменты и дать понять, как правильно с ними работать".

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