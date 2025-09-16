3.64 BYN
Внешний долг Беларуси за полгода вырос почти на 3 млрд долларов
Автор:Редакция news.by
Внешняя долговая нагрузка на белорусскую экономику в первом полугодии 2025 года оставалась на относительно низком уровне.
На 1 июля внешний долг по отношению к ВВП составил 46 % (это почти 38 млрд долларов), он увеличился за 6 месяцев почти на 3 млрд. Рост внешних долговых обязательств обусловлен их переоценкой в связи с изменением курсов валют.
Значительная часть внешнего долга Беларуси (69,5 %) по-прежнему сформирована долгосрочными обязательствами. Это свидетельствует о невысоких рисках в сфере внешнедолгового финансирования.