"За этим будущее" - Лазаревич рассказала о выгоде кластера технопарков регионов Беларуси и России

Во время международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" было предложено создать кластер технопарков регионов Беларуси и России. О его преимуществах в "Актуальном интервью" рассказала первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

"Наверное, одно из самых главных направлений, которые обсуждались на этой площадке, - это развитие технопарков. В каждом регионе Российской Федерации есть технопарки, они специализируются в различных сферах: кто-то в нефтехимии, кто-то в металлообработке. И мы выступили с инициативой о том, что наши субъекты хозяйствования в технопарках необходимо друг с другом знакомить", - рассказала Надежда Лазаревич.

Она предложила централизованный подход: "Нужно не только посещать эти технопарки, но и внедрять их технологии, компетенции уже на международном уровне. Поэтому мы предложили создать такой кластер, где кто-то будет модератором, кто-то будет выстраивать мероприятий, встреч на год.

По словам первого заместителя председателя Мингорисполкома, кластер поможет решить ряд проблем: "Например, необходимо будет привлечь наших участников технопарка, чтобы создать тот или иной продукт, которого нет (на отечественном рынке - прим. ред.). Либо мы хотим более детально изучить какие-то компетенции. А может быть, кто-то смог бы, зная потребность, совместными усилиями создать какой-то продукт, который в дальнейшем будет поставлен на конвейер".

Этот кластер бы аккумулировал эти запросы, понимая, где, в каком регионе, какие компетенции есть. Надежда Лазаревич