Зарубежные специалисты по добыче нефти приехали в Беларусь для получения нового опыта и знаний

Чтобы перенять опыт и технологии в нефтедобывающей области на скважинах Речицкого месторождения к белорусским специалистам приехали зарубежные коллеги.

В Беларуси 50 % углеводородов относятся к трудноизвлекаемым запасам. В технологиях, подходах с такими запасами нефти белорусские нефтяники не уступают иностранцам. Раньше для строительства подобных скважин нужно было 135 дней, теперь - не более 45. Вместо западных образцов техники успешно используются аналоги отечественного, китайского и российского производства.

Нафис Назимов, начальник службы геологии и опытно-промышленных работ по трудноизвлекаемым запасам ПАО "Татнефть" (Россия):

"Очень высокая культура производства и идеология построения всего сервиса - есть чему поучиться. По приезду на родину, в Татарстан, мы очень многие вещи пересмотрим со своей стороны. Возможно, будут налажены какие-то совместные работы. Тот опыт и знания, которые здесь получили, являются очень богатыми".