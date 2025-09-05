Эстония упростит порядок использования воздушного пространства для самолетов НАТО

Эстония готовится открыть небо для натовских самолетов. Минобороны балтийской республики предложило упростить порядок использования воздушного пространства для стран Альянса.

Предполагается, что они смогут подавать один запрос на определенный период вместо разрешения на каждый отдельный полет.