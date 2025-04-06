Кадры, Совбез и финансы в спорте. Итоги недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"

Результат в экономике, безопасности, спорте. Именно на это ориентирует Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Тезис на неделе так или иначе звучал в разных форматах и аудиториях. Эффективная работа министров и губернаторов, военных и спортсменов позволит чувствовать себя увереннее и устойчивее на фоне очень неспокойного мира.

А там и откровенно агрессивная позиция Европы, и новые торговые пошлины Трампа, и даже стихийные бедствия, которые случаются раз в 100 лет. Да и от "черных лебедей" сегодня никто не застрахован.

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Союзный праздник единения, который по традиции отмечают в Беларуси и России 2 апреля, рабочую повестку несильно скорректировал. Переговоры с регионами из-за этого отменять никто бы точно не стал. Наоборот они кстати, пензенская делегация аж на неделю приехала в Минск.

Регионы и в 90-х вытянули интеграцию, и сегодня двигают импортозамещение и общую торговлю.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

"Выстроили стабильные экономические отношения. Важно, что и в России, и в Беларуси после сложного 2022 года устойчивый рост валового внутреннего продукта. И мы помогаем друг другу в этом".

Несмотря на позитивную риторику администрации Трампа, рассчитывать на то, что санкции исчезнут как по щелчку, было бы наивно.

Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области России:

"Я не думаю, что в ближайшее время у нас какая-то будет большая дружба с теми, кого мы называем объединенным Западом. Я думаю, что противостояние так или иначе продолжится в различных формах. И нам, конечно, надо иметь свою собственную базу, потому что без собственного производства, без, можно сказать, замкнутого цикла в экономике мы как бы развиваться не можем. А я считаю, что Беларусь и Россия взаимодополняют друг друга".

И хоть только 3 недели прошло после белорусско-российских переговоров на высшем уровне, не за горами очередные встречи по союзной линии. Повестка, как всегда, самая обширная.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

"7 апреля в Москве будет встреча Турчина и Мишустина. Так что это будет уже обсуждение конкретных вопросов. А то, что 9 Мая будет большой праздник, многие главы государств приглашены в Москву (и Александр Григорьевич тоже приедет в Москву), безусловно, это всегда сопровождается обсуждением каких-то насущных вопросов".

О договоренностях с Путиным Александр Лукашенко напомнит новому премьеру, который собирается в командировку в Москву.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/773890e3-e2fc-4503-9e9d-ebab980fcacb/conversions/6fc8fb1b-0726-47ed-b62e-9a7432e55add-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/773890e3-e2fc-4503-9e9d-ebab980fcacb/conversions/6fc8fb1b-0726-47ed-b62e-9a7432e55add-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/773890e3-e2fc-4503-9e9d-ebab980fcacb/conversions/6fc8fb1b-0726-47ed-b62e-9a7432e55add-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/773890e3-e2fc-4503-9e9d-ebab980fcacb/conversions/6fc8fb1b-0726-47ed-b62e-9a7432e55add-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"Надо отдать должное, Президент Путин поддержал нас по всем вопросам, начиная с финансовых и заканчивая ценообразованием на нефть и так далее. Речь шла о том, чтобы мы отрегулировали цену по поставкам российской нефти, чтобы наши предприятия работали. Не надо там бешеная рентабельность, 7-8 % и так далее", - сказал Александр Лукашенко. - Все эти вопросы известны. Они были поддержаны на переговорах. И во время визита надо попросить у правительства России, чтобы эти вопросы были решены окончательно".

Главная мировая новость, на фоне которой будут проходить совещания правительств Беларуси и России, - новые пошлины Трампа, с которыми он обрушился даже на своих союзников.

"Пошлины Трампа - тема интересная, но пока очень неопределенная. Как она будет влиять на мир, время покажет. Очень много вообще новостей разных, - прокомментировал Александр Турчин, премьер-министр Беларуси. - Трамп ведет себя как бизнесмен: требуй большего, потом посмотрим, как поторговаться. Поэтому я думаю, как отреагирует мир? По крайней мере, самые основные торговые партнеры США - Евросоюз, Китай, Япония. В интересную эпоху живем на самом деле. Кто бы сказал, что Америка введет торговые пошлины против Японии, в это было сложно поверить".

Философия нового премьера понятна. Нужно быть готовыми ко всему. Живем в мире, где сложно четко предсказать развитие событий. Кто бы мог подумать, что делегация Минобороны в Мьянме окажется в эпицентре сильнейшего землетрясения, которое случается раз в 100 лет. Чудом не пострадали.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Все проявили выдержку, спокойствие, никто не поддался панике. Да, конечно, страшновато было, когда находишься в здании, и оно рушится. Зная, что наш глава государства принял решение оказывать помощь нашим отрядам МЧС "ЗУБР", конечно же, тут же было принято решение для переброски задействовать наши самолеты 50-й смешанной авиационной базы, что было и сделано, выполнено. Вот уже первая часть отряда доставлена, сейчас летчики вернулись сюда. У нас загрузка второй партии и опять отправка туда. Потом еще и гуманитарную помощь тоже будут доставлять наши военные экипажи".

Протянуть руку помощи тем, кто в беде. Это очень в духе белорусов. Наши спасатели работают в Мьянме в экстремальных условиях.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси, рассказал, какая еще помощь будет оказана пострадавшим от землетрясения в Мьянме: "Мы подготовили гуманитарный груз, в ближайшее время он будет направлен Мьянме для того, чтобы оказать помощь стране, пострадавшей от землетрясения. Все эти вопросы подготовлены. Сейчас высчитываем логистику по порядку доставки и в будущем по доставке нашего отряда оттуда". И добавил, что это очень сложная задача для спасателей. "Она усугубляется отдаленностью этого региона, погодными условиями и, конечно же, сильным землетрясением. Значительное количество погибших людей".

Эти новости мы успеем узнать, пока не начнется Совбез, где не только силовики, но все те, кто отвечает за укрепление разных сфер безопасности, не только военной, экономической, биологической и всех других. После короткого протокола пресса должна исчезнуть буквально за 5 секунд. Совбез всегда в закрытом режиме.

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Внешнеполитическая обстановка напрягает. Есть тенденции к обострению. Например, в районе Сувалкского коридора поляки разворачивают новые оперативные части, разведку, стаскивают технику. Мнимая угроза с Востока - слабое объяснение. Беларусь военные бюджеты не увеличивает, как и количество учений, только то, что по плану. "Запад-2025" в сентябре.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Эти учения мы проводим самостоятельно на основе своего решения без оглядки на страны Запада. Это повышение уровня подготовки наших военнослужащих, уровня взаимодействия между Вооруженными Силами Беларуси и России. Мы это делаем для того, чтобы показать - мы готовы себя защищать и никому не угрожаем".

Пока из-за океана звучит о мире, в Европе "точат ножи". Страны НАТО только за последние три месяца дали Украине уже 20 млрд евро.

"Мы видим, как агрессивно в первые дни, когда начала появляться информация об этих мирных процессах, восприняла это Европа. Да, 20 млрд, а может и больше заложено. Это то, что просочилось в информации. Я думаю, что гораздо больше Европа вложила или списала в чьи-то карманы денег на специальную военную операцию, которая проходит на территории Украины. Европа не заинтересована сегодня в мире. Это самое страшное - не думать о своем народе. Поэтому смешно прекратить военные действия, но продолжать финансировать Украину, доставлять туда боеприпасы, различные запасы материальных средств для ведения военных действий, то есть дальше продолжать готовить Украину к ведению войны, наверное, это глупо и смешно, - отметил Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси. - Поэтому, и самое главное, те первопричины, о которых говорил президент Российской Федерации, никто не рассматривает ни в Европе, это их не интересует. Первопричина - начало военных действий. Не в той же Америке. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы Трамп свое предложение довел до логического завершения и способствовал прекращению военных действий, достижению мира между Российской Федерацией и Украиной".

Сразу два новых губернатора в стране. Не только в Гродненской, но и в Минской области. Профессиональный бэкграунд в помощь - у Караева это служба, у Кушнаренко - энергетика. Но на посту главы региона придется заниматься всеми вопросами, сельским хозяйством в том числе.

Алексей Кушнаренко, председатель Минского облисполкома:

"Если президент говорит: "Надо, значит, надо". Поэтому я это воспринимаю как работу, в которую активно включусь, и понимаю, что для того, чтобы добиться результата, необходимо выстроить программу соответствующую, которая будет основываться на приоритетах и задачах, которые ставит перед нами глава государства. В частности, это пятилетка качества".

Новому министру энергетики дано поручение не снижать уровень работы. Это как минимум. Тем более что в мыслях возможное строительство второй АЭС.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"В настоящий момент мы готовимся к тому, чтобы проводить уже технические консультации с Российской Федерацией для обсуждения предмета технических параметров второй белорусской атомной электростанции, финансовых условий и сроков, когда мы сможем ее реализовать. Мы, как белорусские энергетики, конечно, готовы. Мы считаем, что белорусская первая атомная станция и вторая станция, конечно, будут работать на экономику нашей страны".

На то, чтобы подстегнуть работать лучше, направлена и новая директива Президента. Решение, дисциплина, люди - это залог эффективности.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"То, что эта Директива даст результат, у меня нет сомнений. Прежде всего это согласование тех документов, которые иногда годами ходят по государственным органам и не согласовываются вовремя. Это затягивает принятие определенных решений. Поэтому, мне кажется, вот в этой части это абсолютно правильно. Что касается исполнительной дисциплины в целом, конечно, это очень важно. На это надо обращать особое внимание. Мне видится, что от этого зависит эффективная работа каждого - и государственного органа, и любого предприятия и организации. Если сравнивать с другими странами, мы достаточно неплохо работаем. Но есть вопросы, которые требуют более оперативного решения. Иногда они действительно неправомерно затягиваются".

В общем - пресловутое "кадры решают все". С теми, кто добавляет "решают все и деньги" министр спорта еще может поспорить.

"Не в деньгах все кроется, а в системе, в методиках, в подготовке правильной, начиная с детского уровня и заканчивая спортом высших достижений. В Республике Беларусь есть и тренеры, и специалисты, которые могут готовить спортсменов практически в каждом виде спорта на очень высокий уровень. Надо просто с этим глубже нам покопаться, разобраться, - рассказал Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси. - Понятно, что не будет никто за слишком маленькие деньги играть сегодня, потому что сегодня мы видим рынок российского спорта, там абсолютно другие заработные платы. Но если кому-то предлагают, нам не надо держать их здесь. Предложили хороший контракт - пусть поедет и заработает там, другого подготовим. Система должна работать так, что у нас на место уходящего должно быть два очередных готовых. У нас же молодых ребят много".

Ведомство Ковальчука предлагает апгрейдить систему финансирования спорта и клубов. На такое совещание, где речь о распределении и контроле средств, после победы "Динамо" над ЦСКА глава хоккейной федерации шел с настроением.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

"Победа, конечно же, делает настроение, но переживаем".

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Позиция Президента не меняется - спорту будут помогать, будущих чемпионов нужно видеть и растить с малых лет, но все "плюшки" за победы.

"Должна быть железная, справедливая для всех формула: результат - деньги, нет результата - нет денег", - подчеркнул Лукашенко.

Свое особое отношение к спорту Александр Лукашенко каждый раз подтверждает личным примером и участием. Эмоции Республиканской хоккейной лиги в эту субботу, 5 апреля, просто зашкаливали - интрига финала держала нерв до последнего буллита.

Мы заметили на хоккее и пушистого болельщика. Кстати, Умка вдохновил художницу Марию Чуприс. Картину с известным на всю страну питомцем она попросила передать Первому. И уже в понедельник - дошло до Лукашенко. Президент оценил талант, доброту и внимание - и отправил девушке гостинцы.