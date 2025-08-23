КНДР обвинила Южную Корею в провокации: более 10 выстрелов из пулемета у границы

Вооруженные силы Республики Корея открыли предупредительный огонь на границе с КНДР - такое заявление сделал Пхеньян. Сообщается о более чем 10 выстрелах из пулемета в ответ на действия северокорейских военнослужащих, которые вели строительство постоянных ограждений вблизи южной пограничной линии.



В КНДР назвали произошедшее провокацией. Инцидент случился на фоне американо-южно-корейских учений. По словам представителя Генштаба Корейской народной армии, они подрывают стабильность в районе Корейского полуострова и нацелены на отработку внезапного удара по КНДР.



В Пхеньяне также отметили, к учениям присоединились представители государств - членов так называемого Командования ООН, в том числе корабли ВМС Великобритании.