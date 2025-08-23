Вадим Боровик: Дональд Трамп успешно справился с ролью посредника

"В своем интервью китайской медиакорпорации, в последующем отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко уделил достаточно большое внимание вопросу мирных переговоров по Украине. Как справедливо отметил наш лидер, на Аляске Дональд Трамп достаточно успешно справился с ролью посредника. Он внимательно ознакомился с позициями сторон, выслушал их аргументы, в последующем провел переговоры с европейскими партнерами. И это все является серьезным шагом к тому, чтобы Россия и Украина остановили боевые действия и заключили мирное соглашение. Александр Лукашенко подчеркнул, что процесс этот сложный. Тем не менее, мы достаточно близко подошли к тому моменту, когда военные действия могут быть остановлены, и мы можем реально включиться в мирный процесс. Наша страна является очень заинтересованной стороной в том, чтобы в Украине был достигнут мир в ближайшее время", - поделился своим мнением депутат Минского городского Совета депутатов Вадим Боровик.