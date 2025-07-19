Белорусские солдаты сегодня не только осваивают боевую технику и передовые тактические модели, но и психологически готовятся к ведению военных действий. Как показывает спецоперация в Украине, профессионализм умножается на ноль, если человек попросту запаниковал или даже растерялся.

Видимо, в силу летней духоты не до конца понятно, почему на русскоязычных площадках интернета огромное место занимает информация о деятельности ТЦК в Украине. С упоением рассказывается и показывается процесс бусификации, а инкрустируется сие таинство сведениями о дезертирах из ВСУ. Причем происходит это чуть ли не с непонятного рода юмором и гордостью, замешанной на подтексте - мол, вон как там скверно дела обстоят, того и гляди, все рухнет. А еще любят заострить внимание на Макроне с женой: кто кому руку не подал. Тут же океан интерпретаций с выходом на геополитику. В общем, страсть к выпячиванию чужих проблем и недомолвок не исчезает, несмотря на довольно жесткую в реальности повестку дня. На первых строчках которой - грядущее ожесточение боев у границ Беларуси. Трамп который раз повернулся лицом к Украине. Это значит, совсем рядом скоро распухнет пороховая бочка. Нарушится инерция последних месяцев. И не о проблемах соседей следует сейчас думать, а о будущих неизбежных вызовах. К тому же, Макрон с супругой, как и весь почти Запад, если и полны разногласий, то только не по вопросу противостояния Союзному государству. Как там заявил канцлер ФРГ Мерц? "Дипломатические возможности для урегулирования конфликта в Украине исчерпаны". Читай - готовьтесь к военной эскалации. Благо у нас подобные варианты развития событий непрерывно исследуются на предмет выработки противоядия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы постоянно изучаем опыт современных войн, анализируем и используем все, что может усилить нашу и российскую оборону. Речь идет о технике и вооружениях и, что не менее важно, о профессионализме, сплоченности, морально-волевых качествах солдат и офицеров.

Насчет морально-волевых. Здесь кроется как болевая, так и точка роста. В ходе СВО моральный дух ежедневно становится ключевым фактором успеха или провалов непосредственно на передовой, в окопах. Зачастую не так важен количественный перевес и более мощное оружие - последнее слово за решительностью и готовностью действовать даже в безвыходной ситуации. Вот к таким обстоятельствам теперь с первых дней готовят белорусских солдат. Для этого разработаны специализированные психологические полосы. Здесь имитируются разрывы, стоны и кровь раненых, свист пуль и осколков. Главное - утилизировать панику. Опора - на внутренние ресурсы. Сейчас испытания проходят парни последнего призыва.

Военнослужащий сил специальных операций:

Психологическая полоса состоит из более десятков препятствий. Обстановка максимально приближена к боевой, мы показываем, как нужно вести себя при состоянии ступора, где активизировать собственные возможности, а где наоборот, расслабиться и успокоиться.

Военнослужащий сил специальных операций:

Пытаешься перебороть психологические барьеры. Офицеры все помогают, подсказывают, подбадривают. У меня переборола психологический барьер контрольная точка бункер, в которой пространство полностью задымлено, и надеешься только на плечо впереди идущего товарища.

Отдельная глава психологической подготовки связана с преодолением водоемов. Если речь о Т-72, сорокатонный гидрокостюм может придавить еще на берегу. Морально. И тогда не важно, какой ты профи на сухопутной трассе - твой экипаж обречен. Но это, конечно, не о белорусских парнях-танкистах. Единственных, кстати, в стране специалистах подводного вождения.

Сергей Клочков, заместитель командира танкового батальона:

Не только танкист, любой военнослужащий должен быть готов ко всему. Должен уметь выполнить любую поставленную задачу. Водоемов у нас очень много, очень большая, богатая акватория. Поэтому нет вероятности того, что танкист никогда не пойдет под воду! Стоит учитывать то, что все это будет в условиях боевой обстановки.

Владислав Родцевич, механик-водитель танка:

При заходе в воду главное - не паниковать и держать обороты четко и уверенно. Под водой звука двигателя почти не слышно. Это не означает, что ты остановился. Просто дальше жмешь на педаль подачи топлива и все.