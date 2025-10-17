Что можно приготовить из тыквы: вкусные и полезные рецепты блюд

Тыква - богатый витаминами, минералами и антиоксидантами овощ, содержащий бета-каротин, который поддерживает здоровье глаз и кожи, а также витамины С и Е, которые укрепляют иммунитет.

Благодаря высокому содержанию клетчатки тыква улучшает пищеварение, а из-за низкой калорийности ее рекомендуется включать в рацион тем, кто придерживается здорового питания. Овощ поистине можно назвать универсальным, ведь из него можно приготовить супы, десерты, выпечку и даже закуски. Читайте далее, как приготовить из тыквы простые и вкусные блюда, которыми можно порадовать свою семью.