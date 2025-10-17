Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Что можно приготовить из тыквы: вкусные и полезные рецепты блюд

Тыква - богатый витаминами, минералами и антиоксидантами овощ, содержащий бета-каротин, который поддерживает здоровье глаз и кожи, а также витамины С и Е, которые укрепляют иммунитет.

Благодаря высокому содержанию клетчатки тыква улучшает пищеварение, а из-за низкой калорийности ее рекомендуется включать в рацион тем, кто придерживается здорового питания. Овощ поистине можно назвать универсальным, ведь из него можно приготовить супы, десерты, выпечку и даже закуски. Читайте далее, как приготовить из тыквы простые и вкусные блюда, которыми можно порадовать свою семью.

Классический суп-пюре из тыквы

Фото: freepik.com

Ингредиенты (на четыре порции):

  • тыква - 500 г
  • картофель среднего размера - 2 шт.
  • репчатый лук - 1 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • сливки (20 %) - 200 мл
  •  чеснок - 2 зубчика
  • оливковое масло - 2 ст.л.
  • вода или овощной бульон - 500 мл
  • соль, перец, мускатный орех - по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите тыкву, картофель, морковь и лук. Нарежьте их кубиками.
  2.  В кастрюле разогрейте оливковое масло, обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
  3. Добавьте тыкву, картофель и морковь, залейте бульоном или водой. Варите на среднем огне 20-25 минут, пока овощи не станут мягкими.
  4. Пюрируйте суп блендером до однородной консистенции.
  5. Влейте сливки, добавьте соль, перец и щепотку мускатного ореха. Прогрейте суп еще 5 минут, но не доводите до кипения.
  6. Подавайте горячим с гренками или семечками тыквы. 

Оладьи из тыквы

Фото: freepik.com

Ингредиенты (на 12-15 штук):

  • тыква - 400 г
  • яйцо - 2 шт.
  • мука - 100 г
  • сахар - 2 ст.л.
  • разрыхлитель - 1 ч.л.
  • корица - 0,5 ч.л.
  • растительное масло - для жарки
  • соль - щепотка

Приготовление:

  1. Снимите кожицу тыквы, натрите тыкву на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость.
  2. В миске смешайте тыкву, яйца, сахар, соль и корицу.
  3. Добавьте муку и разрыхлитель, замесите тесто. Оно должно получиться густым.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте тесто ложкой понемногу.
  5. Жарьте на среднем огне по две-три минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  6. Подавайте с медом, сметаной или вареньем.

Быстрые цукаты из тыквы

Фото: freepik.com

Ингредиенты (на 200 г цукатов):

  • тыква - 500 г
  • сахар - 300 г
  • вода - 100 мл
  • лимонный сок - 2 ст.л.
  • сахарная пудра - для посыпки

Приготовление:

  1. Нарежьте тыкву кубиками (1-2 см).
  2. В кастрюле смешайте воду, сахар и лимонный сок, доведите до кипения, чтобы получился сироп.
  3. Положите тыкву в сироп и варите на медленном огне 15-20 минут, пока кусочки не станут прозрачными.
  4. Слейте сироп, выложите тыкву на противень, застеленный пергаментом.
  5. Сушите в духовке при 100 °C около двух часов. Дверцу духовки оставьте приоткрытой.
  6. Готовые цукаты обваляйте в сахарной пудре. 

Запеканка из тыквы с творогом

Фото: freepik.com

Ингредиенты (на шесть порций):

  • тыква - 400 г
  • творог (5-9 %) - 300 г
  • яйцо - 2 шт.
  • сахар - 4 ст.л.
  • манка - 3 ст.л.
  • сметана - 2 ст.л.
  • ванильный сахар - 1 ч.л.
  • сливочное масло - для смазывания формы

Приготовление:

  1. Натрите тыкву на крупной терке, смешайте с манкой и оставьте на 15 минут.
  2. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, добавьте творог, сметану и ванильный сахар.
  3. Соедините тыквенную и творожную массы, тщательно перемешайте.
  4. Выложите смесь в смазанную маслом форму.
  5. Запекайте при 180 °C 40-45 минут до золотистой корочки.
  6. Подавайте теплой или холодной со сметаной или джемом.

Пастила из тыквы

Фото: freepik.com

Ингредиенты (на один противень):

  • тыква - 1 кг
  • мед - 3 ст.л.
  • лимонный сок - 1 ст.л.
  • корица или имбирь (по желанию) - 0,5 ч.л.

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте тыкву, запекайте в духовке при 180 °C до мягкости (около 30 минут).
  2. Пюрируйте тыкву блендером, добавьте мед, лимонный сок и специи.
  3. Равномерно распределите пюре тонким слоем (3-5 мм) на противне, предварительно застеленном пергаментом.
  4. Сушите в духовке при 60-70 °C с приоткрытой дверцей 6-8 часов, пока масса не станет упругой.
  5. Нарежьте пастилу полосками и сверните в рулетики.

Салат из запеченной тыквы, рукколы и авокадо

Фото: freepik.com

Ингредиенты (на две порции):

  • тыква - 300 г
  • руккола - 100 г
  • авокадо - 1 шт.
  • фета или козий сыр - 100 г
  • грецкие орехи - 30 г
  • оливковое масло - 3 ст.л.
  • бальзамический уксус - 1 ст.л.
  • мед - 1 ч.л.
  • соль, перец - по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте тыкву кубиками, сбрызните 1 ст.л. оливкового масла, посолите и запекайте при 200 °C 20-25 минут.
  2. Нарежьте авокадо ломтиками, раскрошите сыр.
  3. Смешайте рукколу, тыкву, авокадо и орехи в салатнике.
  4. Для заправки смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, мед, соль и перец.
  5. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.

Каша из тыквы на молоке

Фото: РИА Новости

Ингредиенты (на две порции):

  • тыква - 300 г
  • пшенная крупа - 100 г
  • молоко - 400 мл
  • вода - 200 мл
  • сахар - 2 ст.л.
  • сливочное масло - 20 г
  • соль - щепотка

Приготовление:

  1. Нарежьте тыкву мелкими кубиками.
  2. Промойте пшено горячей водой.
  3. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте тыкву и пшено, варите 10 минут.
  4. Влейте молоко, добавьте сахар и соль, варите на медленном огне еще 15-20 минут, понемногу помешивайте.
  5. В готовую кашу добавьте сливочное масло и дайте настояться 5 минут.

Простой пирог из тыквы

Фото: freepik.com

Ингредиенты (на форму 20 см):

  • тыква - 400 г
  • мука - 200 г
  • сахар - 150 г
  • яйцо - 3 шт.
  • растительное масло - 100 мл
  • разрыхлитель - 1 ч.л.
  • корица - 1 ч.л.
  • соль - щепотка

Приготовление:

  1. Натрите тыкву на мелкой терке или пюрируйте в блендере, предварительно разрезав ее на мелкие кубики.
  2. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте масло и тыквенное пюре.
  3. Смешайте муку, разрыхлитель, корицу и соль. Постепенно введите сухие ингредиенты в жидкую смесь.
  4. Вылейте тесто в смазанную форму и выпекайте при 180 °C 35-40 минут.
  5. Проверяйте готовность зубочисткой - она должна быть сухой.

Чипсы из тыквы

Фото: freepik.com

Ингредиенты (на один противень):

  • тыква - 300 г
  • оливковое масло - 1 ст.л.
  • соль, паприка, сушеный чеснок - по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте тыкву тонкими ломтиками (2-3 мм) с помощью овощечистки или острого ножа.
  2. Сбрызните ломтики маслом, посыпьте солью и специями.
  3. Разложите на противне в один слой.
  4. Запекайте при 120 °C 1,5-2 часа (периодически переворачивайте) до хрустящей текстуры.

Крем из тыквы со сливками

Фото: freepik.com

Ингредиенты (на четыре порции):

  • тыква - 400 г
  • сливки (33 %) - 200 мл
  • сахар - 3 ст.л.
  • ванильный экстракт - 1 ч.л.
  • желатин - 10 г
  • вода - 50 мл

Приготовление:

  1. Запеките тыкву при 180 °C до мягкости (около 30 минут), затем пюрируйте.
  2. Замочите желатин в воде на 10 минут.
  3. Взбейте сливки с сахаром до мягких пиков, добавьте ванильный экстракт.
  4. Подогрейте желатин до растворения, смешайте с тыквенным пюре.
  5. Аккуратно соедините пюре со взбитыми сливками.
  6. Разлейте по креманкам и уберите в холодильник на два часа.

Эти легкие рецепты помогут разнообразить любое меню и удивить ваших домочадцев сытными основными блюдами и изысканными десертами из тыквы. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита!

