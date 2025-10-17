3.73 BYN
Что можно приготовить из тыквы: вкусные и полезные рецепты блюд
Тыква - богатый витаминами, минералами и антиоксидантами овощ, содержащий бета-каротин, который поддерживает здоровье глаз и кожи, а также витамины С и Е, которые укрепляют иммунитет.
Благодаря высокому содержанию клетчатки тыква улучшает пищеварение, а из-за низкой калорийности ее рекомендуется включать в рацион тем, кто придерживается здорового питания. Овощ поистине можно назвать универсальным, ведь из него можно приготовить супы, десерты, выпечку и даже закуски. Читайте далее, как приготовить из тыквы простые и вкусные блюда, которыми можно порадовать свою семью.
Классический суп-пюре из тыквы
Ингредиенты (на четыре порции):
- тыква - 500 г
- картофель среднего размера - 2 шт.
- репчатый лук - 1 шт.
- морковь - 1 шт.
- сливки (20 %) - 200 мл
- чеснок - 2 зубчика
- оливковое масло - 2 ст.л.
- вода или овощной бульон - 500 мл
- соль, перец, мускатный орех - по вкусу
Приготовление:
- Очистите тыкву, картофель, морковь и лук. Нарежьте их кубиками.
- В кастрюле разогрейте оливковое масло, обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
- Добавьте тыкву, картофель и морковь, залейте бульоном или водой. Варите на среднем огне 20-25 минут, пока овощи не станут мягкими.
- Пюрируйте суп блендером до однородной консистенции.
- Влейте сливки, добавьте соль, перец и щепотку мускатного ореха. Прогрейте суп еще 5 минут, но не доводите до кипения.
- Подавайте горячим с гренками или семечками тыквы.
Оладьи из тыквы
Ингредиенты (на 12-15 штук):
- тыква - 400 г
- яйцо - 2 шт.
- мука - 100 г
- сахар - 2 ст.л.
- разрыхлитель - 1 ч.л.
- корица - 0,5 ч.л.
- растительное масло - для жарки
- соль - щепотка
Приготовление:
- Снимите кожицу тыквы, натрите тыкву на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость.
- В миске смешайте тыкву, яйца, сахар, соль и корицу.
- Добавьте муку и разрыхлитель, замесите тесто. Оно должно получиться густым.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте тесто ложкой понемногу.
- Жарьте на среднем огне по две-три минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Подавайте с медом, сметаной или вареньем.
Быстрые цукаты из тыквы
Ингредиенты (на 200 г цукатов):
- тыква - 500 г
- сахар - 300 г
- вода - 100 мл
- лимонный сок - 2 ст.л.
- сахарная пудра - для посыпки
Приготовление:
- Нарежьте тыкву кубиками (1-2 см).
- В кастрюле смешайте воду, сахар и лимонный сок, доведите до кипения, чтобы получился сироп.
- Положите тыкву в сироп и варите на медленном огне 15-20 минут, пока кусочки не станут прозрачными.
- Слейте сироп, выложите тыкву на противень, застеленный пергаментом.
- Сушите в духовке при 100 °C около двух часов. Дверцу духовки оставьте приоткрытой.
- Готовые цукаты обваляйте в сахарной пудре.
Запеканка из тыквы с творогом
Ингредиенты (на шесть порций):
- тыква - 400 г
- творог (5-9 %) - 300 г
- яйцо - 2 шт.
- сахар - 4 ст.л.
- манка - 3 ст.л.
- сметана - 2 ст.л.
- ванильный сахар - 1 ч.л.
- сливочное масло - для смазывания формы
Приготовление:
- Натрите тыкву на крупной терке, смешайте с манкой и оставьте на 15 минут.
- В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, добавьте творог, сметану и ванильный сахар.
- Соедините тыквенную и творожную массы, тщательно перемешайте.
- Выложите смесь в смазанную маслом форму.
- Запекайте при 180 °C 40-45 минут до золотистой корочки.
- Подавайте теплой или холодной со сметаной или джемом.
Пастила из тыквы
Ингредиенты (на один противень):
- тыква - 1 кг
- мед - 3 ст.л.
- лимонный сок - 1 ст.л.
- корица или имбирь (по желанию) - 0,5 ч.л.
Приготовление:
- Очистите и нарежьте тыкву, запекайте в духовке при 180 °C до мягкости (около 30 минут).
- Пюрируйте тыкву блендером, добавьте мед, лимонный сок и специи.
- Равномерно распределите пюре тонким слоем (3-5 мм) на противне, предварительно застеленном пергаментом.
- Сушите в духовке при 60-70 °C с приоткрытой дверцей 6-8 часов, пока масса не станет упругой.
- Нарежьте пастилу полосками и сверните в рулетики.
Салат из запеченной тыквы, рукколы и авокадо
Ингредиенты (на две порции):
- тыква - 300 г
- руккола - 100 г
- авокадо - 1 шт.
- фета или козий сыр - 100 г
- грецкие орехи - 30 г
- оливковое масло - 3 ст.л.
- бальзамический уксус - 1 ст.л.
- мед - 1 ч.л.
- соль, перец - по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте тыкву кубиками, сбрызните 1 ст.л. оливкового масла, посолите и запекайте при 200 °C 20-25 минут.
- Нарежьте авокадо ломтиками, раскрошите сыр.
- Смешайте рукколу, тыкву, авокадо и орехи в салатнике.
- Для заправки смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, мед, соль и перец.
- Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.
Каша из тыквы на молоке
Ингредиенты (на две порции):
- тыква - 300 г
- пшенная крупа - 100 г
- молоко - 400 мл
- вода - 200 мл
- сахар - 2 ст.л.
- сливочное масло - 20 г
- соль - щепотка
Приготовление:
- Нарежьте тыкву мелкими кубиками.
- Промойте пшено горячей водой.
- В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте тыкву и пшено, варите 10 минут.
- Влейте молоко, добавьте сахар и соль, варите на медленном огне еще 15-20 минут, понемногу помешивайте.
- В готовую кашу добавьте сливочное масло и дайте настояться 5 минут.
Простой пирог из тыквы
Ингредиенты (на форму 20 см):
- тыква - 400 г
- мука - 200 г
- сахар - 150 г
- яйцо - 3 шт.
- растительное масло - 100 мл
- разрыхлитель - 1 ч.л.
- корица - 1 ч.л.
- соль - щепотка
Приготовление:
- Натрите тыкву на мелкой терке или пюрируйте в блендере, предварительно разрезав ее на мелкие кубики.
- Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте масло и тыквенное пюре.
- Смешайте муку, разрыхлитель, корицу и соль. Постепенно введите сухие ингредиенты в жидкую смесь.
- Вылейте тесто в смазанную форму и выпекайте при 180 °C 35-40 минут.
- Проверяйте готовность зубочисткой - она должна быть сухой.
Чипсы из тыквы
Ингредиенты (на один противень):
- тыква - 300 г
- оливковое масло - 1 ст.л.
- соль, паприка, сушеный чеснок - по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте тыкву тонкими ломтиками (2-3 мм) с помощью овощечистки или острого ножа.
- Сбрызните ломтики маслом, посыпьте солью и специями.
- Разложите на противне в один слой.
- Запекайте при 120 °C 1,5-2 часа (периодически переворачивайте) до хрустящей текстуры.
Крем из тыквы со сливками
Ингредиенты (на четыре порции):
- тыква - 400 г
- сливки (33 %) - 200 мл
- сахар - 3 ст.л.
- ванильный экстракт - 1 ч.л.
- желатин - 10 г
- вода - 50 мл
Приготовление:
- Запеките тыкву при 180 °C до мягкости (около 30 минут), затем пюрируйте.
- Замочите желатин в воде на 10 минут.
- Взбейте сливки с сахаром до мягких пиков, добавьте ванильный экстракт.
- Подогрейте желатин до растворения, смешайте с тыквенным пюре.
- Аккуратно соедините пюре со взбитыми сливками.
- Разлейте по креманкам и уберите в холодильник на два часа.
Эти легкие рецепты помогут разнообразить любое меню и удивить ваших домочадцев сытными основными блюдами и изысканными десертами из тыквы. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита!