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Что приготовить из картошки: 9 рецептов вкусных и простых блюд

Что приготовить из картошки: 9 рецептов вкусных и простых блюд

Сезон картофеля в самом разгаре, а идеи, что бы можно было приготовить из овоща еще, отсутствуют? Не беда, мы поделимся самыми вкусными, простыми и проверенными рецептами, где не будет жареного картофеля и картофеля "в мундирах".

1. Картофель по-деревенски, приготовленный в духовке

Картофель по-деревенски, приготовленный в духовке

Для приготовления понадобится:

  • Молодой картофель - 1 кг
  • Растительное масло - 3-4 ст. ложки
  • Приправа для картофеля - 1 ст.л.
  • Соль - по вкусу
  • Зелень - по вкусу

Приготовление:

Совет: после приготовления картофель можно посыпать зеленью - так он станет еще ароматнее.

  1. Картофель вымыть, нарезать небольшими дольками.
  2. Выложить нарезанный картофель в емкость, засыпать его приправой, посолить.
  3. Влить растительное масло и тщательно перемешать картофель.
  4. Выложить его на противень, поставить в духовку. В ней блюдо держать 30-45 минут (ориентируйтесь на вашу духовку) при 180 градусах. Через 15-20 минут овощ перемешать на противне и поставить готовиться дальше.

2. Картошка-"гармошка"

Картошка-"гармошка"

Для приготовления понадобится:

  • Картофель - 10 шт.
  • Растительное масло - 50 г
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Укроп - несколько веток
  • Соль - по вкусу
  • Молотый черный перец - по вкусу

Приготовление:

Совет: картофель, приготовленный таким способом, лучше подавать с заправкой.

  1. Картофель вымыть. Сделать надрезы на нем, но не до конца.
  2. Противень необходимо застелить фольгой, ее смазать маслом. Выложить картофель, добавить соль и перец. Запекать овощ при 180 градусах 45-50 минут (ориентируйтесь на свою духовку).
  3. Для того чтобы приготовить заправку, необходимо в отдельную емкость влить растительное масло, туда же добавить чеснок и мелко порезанный укроп. Смесь перемешать. За 2-3 минуты до готовности картофеля его нужно залить заправкой.

3. Картофель по-индийски

Картофель по-индийски

Для приготовления понадобится:

  • Картофель - 800 г
  • Помидоры - 2-3 шт.
  • Репчатый лук - 1 шт.
  • Острый перец - 1/2 шт.
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Кинза или петрушка - по вкусу
  • Молотый кориандр - 1 ч.л.
  • Сухой молотый имбирь - 1 ч.л.
  • Молотая куркума - 1/2 ч.л.
  • Карри - 1 ч.л.
  • Молотая зира - по вкусу
  • Соль - по вкусу
  • Растительное масло - 20 мл

Приготовление:

Совет: все специи здесь можно заменить на любые другие, которые нравятся вам. Но традиционно для этого блюда применяются имбирь, кориандр, карри, куркума и зира.

  1. Картофель очистить, нарезать средними кусочками, залить их водой, довести до кипения и варить 3-4 минуты, но не до готовности. Далее воду надо слить.
  2. Лук порезать кубиками и обжарить на растительном масле до легкой золотистости. Туда же добавить измельченный чеснок.
  3. К луку и чесноку засыпать имбирь, кориандр, карри, куркуму и зиру.
  4. Измельчить в блендере помидоры, добавить их к луку.
  5. Когда помидоры прокипели (минуты 3-4), всыпать к ним картофель, все посолить.
  6. К картофелю нетереть на мелкой терке острый перец. Далее необходимо все накрыть крышкой и подержать картофель на огне до готовности 10-15 минут.

4. Картофельные палочки с сыром

Картофельные палочки с сыром

Для приготовления понадобится:

  • Картофель - 5 шт.
  • Панировочные сухари - 150 г
  • Растительное масло - 150 г
  • Твердый сыр - 100 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Мука - 3 ст.л.
  • Молотая паприка - 1 ч.л.
  • Сухие травы - 1 ч.л.
  • Соль - по вкусу
  • Молотый черный перец - по вкусу

Приготовление:

Совет: чтобы при приготовлении этого блюда картофель не лип к рукам, их нужно смочить в воде.

  1. Картофель отварить "в мундирах", а сыр нарезать брусочками.
  2. Когда он отварился, его необходимо очистить и натереть на терке.
  3. Добавить к овощу приправы, яйца и муку. Смесь перемешать.
  4. Сформировать картофельные палочки, предварительно положив в них сыр. Палочку обвалять в панировочных сухарях.
  5. Обжаривать до золотистости.

5. Тонкие блины с зеленью

Тонкие блины с зеленью

Для приготовления понадобится:

  • Картофель - 400 г
  • Мoлoкo - 300 мл
  • Яйца - 1-2 шт. (зависит от размера)
  • Чeснoк - 1-2 зубчика
  • Сахар - 1 ч.л. без горки
  • Сoль - 1 ч.л.
  • Растительное масло - 4 ст.л.
  • Мука - 150 г
  • Петрушка и зеленый лук - 0,5 пучка

Приготовление:

Совет: чтобы вкус блинов был ярче, подавайте их со сметаной.

  1. Почищенный картофель нарезать ломтиками и положить в кастрюлю. Залить овощ водой, чтобы она покрыла только его. Готовить на сильном огне.
  2. Когда картофель закипит, огонь уменьшить и всыпать половину чайной ложки соли, далее варить картофель до готовности.
  3. Воду слить, из картофеля сделать пюре. В него добавить измельченный чеснок, всыпать по половине чайных ложек соли и сахара. Все тщательно перемешать.
  4. Молоко нагреть, влить в пюре, перемешать. Далее добавить яйца и подсолнечное масло, опять перемешать. Начать вмешивать муку.
  5. Вымешивать картофельное тесто нужно до однородной консистенции.
  6. Зелень измельчить. Разогреть сковороду и налить картофельное тесто, круговыми движениями его нужно распределить.
  7. Пока блин не выпекся до конца, необходимо всыпать зелень. Когда одна сторона блина подрумянится, его можно перевернуть. После каждого блина сковороду необходимо смазывать маслом.

6. Крошка-картошка

Крошка-картошка

Для приготовления понадобится:

  • Картофель - 4 шт.
  • Ветчина - 150 г
  • Твердый сыр - 150 г
  • Сметана - 50 г
  • Свежий укроп - 30 г
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Сливочное масло - 20 г
  • Растительное масло - 10 г
  • Соль - 1 ч.л.
  • Молотый черный перец - 1/4 ч.л.

Приготовление:

Совет: блюдо лучше подавать горячим.

  1. Картофель вымыть и обсушить, проколоть его вилкой со всех сторон.
  2. Смешать растительное масло и 0,5 чайной ложки соли. Смазать этим маслом каждую картофелину.
  3. Завернуть отдельно каждую в фольгу. Выложить овощ на противень. Запекать картофель нужно при 180 градусах около 1,5 часов (ориентируйтесь по своей духовке и на готовность картофеля).
  4. Пока овощ находится в духовке, необходимо подготовить другие ингредиенты. Ветчину нужно нарезать мелкими кубиками. Укроп измельчить. Сыр натереть на терке. Чеснок измельчить.
  5. Смешать вместе ветчину, укроп, чеснок, сыр и сметану. Добавить 1/4 чайной ложки соли и 1/8 чайной ложки перца. Перемешать.
  6. Готовый картофель должен остыть. Далее, не доставая овощ из фольги, разрезать его напополам, но не до конца. Мякоть картофеля достать и выложить в миску, добавить в нее сливочное масло и 1/8 чайной ложки перца. Все тщательно перемешать.
  7. Пюре смешать с начинкой. Пустые "лодочки" из картофеля посолить. Наполнить их начинкой. Поставить в духовку на 20-25 минут до состояния румяности.

7. Картофель "Гратен"

Картофель "Гратен"

Для приготовления понадобится:

  • Картофель - 6 шт.
  • Свежий тимьян - 2 ч.л.
  • Оливковое масло экстра класса - 1/2 ст.л.
  • Репчатый лук - 2 шт.
  • Куриный бульон - 1/2 стакана
  • Сливочное несоленое масло - 3 ст.л.
  • Тертый сыр - 1 стакан
  • Соль - по вкусу
  • Молотый черный перец - по вкусу 

Приготовление:

Совет: "Гратен" можно сделать сытным, добавив нарезанный бекон или ветчину.

  1. Духовку включить на разогрев на 200 градусов.
  2. В разогретую сковороду с оливковым маслом выложить лук, добавить соль и перец, все жарить около 14 минут до золотисто-коричневого цвета. Добавить к луку бульон и перемешать.
  3. Форму для запекания смазать сливочным маслом. Остальное масло нарезать мелкими кубиками.
  4. Картофель очистить и порезать кружочками 0,2-0,3 см. В форму выложить слой картофеля, лука, тимьяна, посыпать 0,5 чайной ложки соли и перца, а также 0,5 чайной ложки резанного сливочного масла. Далее проделать то же самое до окончания продуктов.
  5. Последний, верхний слой посыпать сливочным маслом и залить бульоном. Перед тем как поставить картофель в духовку, его необходимо присыпать тертым сыром. Готовить до того, пока картофель не станет мягким и золотистым. Дать ему остыть при комнатной температуре (это займет около 20 минут), а далее подавать сразу в форме.

8. Картофельная пицца

Картофельная пицца

Для приготовления основы понадобится:

  • Картофель - 450 г
  • Куриное яйцо - 1 шт.
  • Мука - 1 ст.л.
  • Сушеный чеснок - 1 ч.л.
  • Сухие травы - 1 ч.л.
  • Соль - по вкусу
  • Молотый черный перец - по вкусу

Для начинки:

  • Колбаса (ветчина) - 80 г
  • Помидоры - 1-2 шт.
  • Репчатый лук - 0,5 шт.
  • Оливки - 10 шт.
  • Сыр сулугуни - 150 г
  • Кетчуп - 3 ст.л.
  • Чеснок - 1 зубчик

Приготовление:

Совет: Чтобы понять, готова ли картофельная пицца, нужно обратить внимание на сыр. Если он расплавился, то пиццу можно доставать.

  1. Очистить картофель и натереть на терке. Выложить его в сито, промыть холодной водой и отжать. Добавить яйцо, соль и специи, перемешать. В смесь всыпать муку. Снова тщательно перемешать.
  2. В сковороду добавить масло и выложить в нее картофельную массу.
  3. Обжаривать массу на сильном огне 2 минуты. Далее огонь уменьшить и положить на сковороду крышку. Готовить так еще 5 минут. С другой стороны блин обжаривать таким же образом.
  4. Чеснок измельчить и смешать с кетчупом. Лук и колбасу нарезать полукругами, помидоры - кольцами, оливки - пополам. Сыр натереть на терке.
  5. Основу для картофельной пиццы переложить на противень, смазать ее кетчупом. Затем засыпать 2/3 сыра. Наверх выложить лук, оливки и колбасу. Сверху положить помидоры и посыпать остатками сыра. Запекать пиццу 12-15 минут в духовке, разогретой до 210 градусов.

9. Ленивые картофельные вареники "грибочки"

Ленивые картофельные вареники

Для приготовления понадобится:

  • Картофель - 700 г
  • Мука - 200 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Соль - по вкусу
  • Молотый черный перец - по вкусу
  • Сливочное масло - 50 г
  • Петрушка - по вкусу

Приготовление:

Совет: после отваривания вареников их можно еще и обжарить - так они приобретут хрустящий вкус.

  1. Картофель почистить и отварить до полной готовности. Далее сделать из остывшего картофеля пюре. Ввести в него яйца и перец.
  2. В пюре всыпать муку и замешать тесто. Готовое тесто должно полежать под пленкой 15 минут.
  3. К вареникам можно сделать заправку. Для этого необходимо растопить сливочное масло и нарезать любую зелень, которая вам нравится, а потом просто их перемешать.
  4. Далее нужно разделить тесто, предварительно скатав его в колбаску и порезав его на кусочки. Кусочек скатать в шарик и горлышком любой пластиковой бутылкой сделать в тесте имитацию ножки гриба.
  5. Отваривать "грибочки" нужно в подсоленной воде 5-7 минут после закипания. Перед подачей вареников на стол их надо залить смесью из масла и зелени.
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