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Что приготовить из картошки: 9 рецептов вкусных и простых блюд
Сезон картофеля в самом разгаре, а идеи, что бы можно было приготовить из овоща еще, отсутствуют? Не беда, мы поделимся самыми вкусными, простыми и проверенными рецептами, где не будет жареного картофеля и картофеля "в мундирах".
1. Картофель по-деревенски, приготовленный в духовке
Для приготовления понадобится:
- Молодой картофель - 1 кг
- Растительное масло - 3-4 ст. ложки
- Приправа для картофеля - 1 ст.л.
- Соль - по вкусу
- Зелень - по вкусу
Приготовление:
Совет: после приготовления картофель можно посыпать зеленью - так он станет еще ароматнее.
- Картофель вымыть, нарезать небольшими дольками.
- Выложить нарезанный картофель в емкость, засыпать его приправой, посолить.
- Влить растительное масло и тщательно перемешать картофель.
- Выложить его на противень, поставить в духовку. В ней блюдо держать 30-45 минут (ориентируйтесь на вашу духовку) при 180 градусах. Через 15-20 минут овощ перемешать на противне и поставить готовиться дальше.
2. Картошка-"гармошка"
Для приготовления понадобится:
- Картофель - 10 шт.
- Растительное масло - 50 г
- Чеснок - 2 зубчика
- Укроп - несколько веток
- Соль - по вкусу
- Молотый черный перец - по вкусу
Приготовление:
Совет: картофель, приготовленный таким способом, лучше подавать с заправкой.
- Картофель вымыть. Сделать надрезы на нем, но не до конца.
- Противень необходимо застелить фольгой, ее смазать маслом. Выложить картофель, добавить соль и перец. Запекать овощ при 180 градусах 45-50 минут (ориентируйтесь на свою духовку).
- Для того чтобы приготовить заправку, необходимо в отдельную емкость влить растительное масло, туда же добавить чеснок и мелко порезанный укроп. Смесь перемешать. За 2-3 минуты до готовности картофеля его нужно залить заправкой.
3. Картофель по-индийски
Для приготовления понадобится:
- Картофель - 800 г
- Помидоры - 2-3 шт.
- Репчатый лук - 1 шт.
- Острый перец - 1/2 шт.
- Чеснок - 3 зубчика
- Кинза или петрушка - по вкусу
- Молотый кориандр - 1 ч.л.
- Сухой молотый имбирь - 1 ч.л.
- Молотая куркума - 1/2 ч.л.
- Карри - 1 ч.л.
- Молотая зира - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Растительное масло - 20 мл
Приготовление:
Совет: все специи здесь можно заменить на любые другие, которые нравятся вам. Но традиционно для этого блюда применяются имбирь, кориандр, карри, куркума и зира.
- Картофель очистить, нарезать средними кусочками, залить их водой, довести до кипения и варить 3-4 минуты, но не до готовности. Далее воду надо слить.
- Лук порезать кубиками и обжарить на растительном масле до легкой золотистости. Туда же добавить измельченный чеснок.
- К луку и чесноку засыпать имбирь, кориандр, карри, куркуму и зиру.
- Измельчить в блендере помидоры, добавить их к луку.
- Когда помидоры прокипели (минуты 3-4), всыпать к ним картофель, все посолить.
- К картофелю нетереть на мелкой терке острый перец. Далее необходимо все накрыть крышкой и подержать картофель на огне до готовности 10-15 минут.
4. Картофельные палочки с сыром
Для приготовления понадобится:
- Картофель - 5 шт.
- Панировочные сухари - 150 г
- Растительное масло - 150 г
- Твердый сыр - 100 г
- Яйца - 2 шт.
- Мука - 3 ст.л.
- Молотая паприка - 1 ч.л.
- Сухие травы - 1 ч.л.
- Соль - по вкусу
- Молотый черный перец - по вкусу
Приготовление:
Совет: чтобы при приготовлении этого блюда картофель не лип к рукам, их нужно смочить в воде.
- Картофель отварить "в мундирах", а сыр нарезать брусочками.
- Когда он отварился, его необходимо очистить и натереть на терке.
- Добавить к овощу приправы, яйца и муку. Смесь перемешать.
- Сформировать картофельные палочки, предварительно положив в них сыр. Палочку обвалять в панировочных сухарях.
- Обжаривать до золотистости.
5. Тонкие блины с зеленью
Для приготовления понадобится:
- Картофель - 400 г
- Мoлoкo - 300 мл
- Яйца - 1-2 шт. (зависит от размера)
- Чeснoк - 1-2 зубчика
- Сахар - 1 ч.л. без горки
- Сoль - 1 ч.л.
- Растительное масло - 4 ст.л.
- Мука - 150 г
- Петрушка и зеленый лук - 0,5 пучка
Приготовление:
Совет: чтобы вкус блинов был ярче, подавайте их со сметаной.
- Почищенный картофель нарезать ломтиками и положить в кастрюлю. Залить овощ водой, чтобы она покрыла только его. Готовить на сильном огне.
- Когда картофель закипит, огонь уменьшить и всыпать половину чайной ложки соли, далее варить картофель до готовности.
- Воду слить, из картофеля сделать пюре. В него добавить измельченный чеснок, всыпать по половине чайных ложек соли и сахара. Все тщательно перемешать.
- Молоко нагреть, влить в пюре, перемешать. Далее добавить яйца и подсолнечное масло, опять перемешать. Начать вмешивать муку.
- Вымешивать картофельное тесто нужно до однородной консистенции.
- Зелень измельчить. Разогреть сковороду и налить картофельное тесто, круговыми движениями его нужно распределить.
- Пока блин не выпекся до конца, необходимо всыпать зелень. Когда одна сторона блина подрумянится, его можно перевернуть. После каждого блина сковороду необходимо смазывать маслом.
6. Крошка-картошка
Для приготовления понадобится:
- Картофель - 4 шт.
- Ветчина - 150 г
- Твердый сыр - 150 г
- Сметана - 50 г
- Свежий укроп - 30 г
- Чеснок - 2 зубчика
- Сливочное масло - 20 г
- Растительное масло - 10 г
- Соль - 1 ч.л.
- Молотый черный перец - 1/4 ч.л.
Приготовление:
Совет: блюдо лучше подавать горячим.
- Картофель вымыть и обсушить, проколоть его вилкой со всех сторон.
- Смешать растительное масло и 0,5 чайной ложки соли. Смазать этим маслом каждую картофелину.
- Завернуть отдельно каждую в фольгу. Выложить овощ на противень. Запекать картофель нужно при 180 градусах около 1,5 часов (ориентируйтесь по своей духовке и на готовность картофеля).
- Пока овощ находится в духовке, необходимо подготовить другие ингредиенты. Ветчину нужно нарезать мелкими кубиками. Укроп измельчить. Сыр натереть на терке. Чеснок измельчить.
- Смешать вместе ветчину, укроп, чеснок, сыр и сметану. Добавить 1/4 чайной ложки соли и 1/8 чайной ложки перца. Перемешать.
- Готовый картофель должен остыть. Далее, не доставая овощ из фольги, разрезать его напополам, но не до конца. Мякоть картофеля достать и выложить в миску, добавить в нее сливочное масло и 1/8 чайной ложки перца. Все тщательно перемешать.
- Пюре смешать с начинкой. Пустые "лодочки" из картофеля посолить. Наполнить их начинкой. Поставить в духовку на 20-25 минут до состояния румяности.
7. Картофель "Гратен"
Для приготовления понадобится:
- Картофель - 6 шт.
- Свежий тимьян - 2 ч.л.
- Оливковое масло экстра класса - 1/2 ст.л.
- Репчатый лук - 2 шт.
- Куриный бульон - 1/2 стакана
- Сливочное несоленое масло - 3 ст.л.
- Тертый сыр - 1 стакан
- Соль - по вкусу
- Молотый черный перец - по вкусу
Приготовление:
Совет: "Гратен" можно сделать сытным, добавив нарезанный бекон или ветчину.
- Духовку включить на разогрев на 200 градусов.
- В разогретую сковороду с оливковым маслом выложить лук, добавить соль и перец, все жарить около 14 минут до золотисто-коричневого цвета. Добавить к луку бульон и перемешать.
- Форму для запекания смазать сливочным маслом. Остальное масло нарезать мелкими кубиками.
- Картофель очистить и порезать кружочками 0,2-0,3 см. В форму выложить слой картофеля, лука, тимьяна, посыпать 0,5 чайной ложки соли и перца, а также 0,5 чайной ложки резанного сливочного масла. Далее проделать то же самое до окончания продуктов.
- Последний, верхний слой посыпать сливочным маслом и залить бульоном. Перед тем как поставить картофель в духовку, его необходимо присыпать тертым сыром. Готовить до того, пока картофель не станет мягким и золотистым. Дать ему остыть при комнатной температуре (это займет около 20 минут), а далее подавать сразу в форме.
8. Картофельная пицца
Для приготовления основы понадобится:
- Картофель - 450 г
- Куриное яйцо - 1 шт.
- Мука - 1 ст.л.
- Сушеный чеснок - 1 ч.л.
- Сухие травы - 1 ч.л.
- Соль - по вкусу
- Молотый черный перец - по вкусу
Для начинки:
- Колбаса (ветчина) - 80 г
- Помидоры - 1-2 шт.
- Репчатый лук - 0,5 шт.
- Оливки - 10 шт.
- Сыр сулугуни - 150 г
- Кетчуп - 3 ст.л.
- Чеснок - 1 зубчик
Приготовление:
Совет: Чтобы понять, готова ли картофельная пицца, нужно обратить внимание на сыр. Если он расплавился, то пиццу можно доставать.
- Очистить картофель и натереть на терке. Выложить его в сито, промыть холодной водой и отжать. Добавить яйцо, соль и специи, перемешать. В смесь всыпать муку. Снова тщательно перемешать.
- В сковороду добавить масло и выложить в нее картофельную массу.
- Обжаривать массу на сильном огне 2 минуты. Далее огонь уменьшить и положить на сковороду крышку. Готовить так еще 5 минут. С другой стороны блин обжаривать таким же образом.
- Чеснок измельчить и смешать с кетчупом. Лук и колбасу нарезать полукругами, помидоры - кольцами, оливки - пополам. Сыр натереть на терке.
- Основу для картофельной пиццы переложить на противень, смазать ее кетчупом. Затем засыпать 2/3 сыра. Наверх выложить лук, оливки и колбасу. Сверху положить помидоры и посыпать остатками сыра. Запекать пиццу 12-15 минут в духовке, разогретой до 210 градусов.
9. Ленивые картофельные вареники "грибочки"
Для приготовления понадобится:
- Картофель - 700 г
- Мука - 200 г
- Яйца - 2 шт.
- Соль - по вкусу
- Молотый черный перец - по вкусу
- Сливочное масло - 50 г
- Петрушка - по вкусу
Приготовление:
Совет: после отваривания вареников их можно еще и обжарить - так они приобретут хрустящий вкус.
- Картофель почистить и отварить до полной готовности. Далее сделать из остывшего картофеля пюре. Ввести в него яйца и перец.
- В пюре всыпать муку и замешать тесто. Готовое тесто должно полежать под пленкой 15 минут.
- К вареникам можно сделать заправку. Для этого необходимо растопить сливочное масло и нарезать любую зелень, которая вам нравится, а потом просто их перемешать.
- Далее нужно разделить тесто, предварительно скатав его в колбаску и порезав его на кусочки. Кусочек скатать в шарик и горлышком любой пластиковой бутылкой сделать в тесте имитацию ножки гриба.
- Отваривать "грибочки" нужно в подсоленной воде 5-7 минут после закипания. Перед подачей вареников на стол их надо залить смесью из масла и зелени.
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