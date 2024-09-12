Что приготовить из картошки: 9 рецептов вкусных и простых блюд

Сезон картофеля в самом разгаре, а идеи, что бы можно было приготовить из овоща еще, отсутствуют? Не беда, мы поделимся самыми вкусными, простыми и проверенными рецептами, где не будет жареного картофеля и картофеля "в мундирах".